ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

Ілюстративне фото з відкритих джерел: ШІ

Оподаткування цифрових платформ в Україні було прийнято у першому читанні. Верховна Рада України 8 квітня підтримала законопроєкт №15111-д. За відповідне рішення проголосували 234 народних депутати. Про це повідомили народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у своїх Телеграм-каналах.

📢 «Я голосував проти! Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про доходи з цифрових платформ №15111-д. За це проголосували 234 депутати. Я проти того, щоб на людей накладались додаткові податки. Вже останнє хочете забрати», – йдеться у повідомленні Гончаренка.

Голосування у Верховній Раді України / 08.04.2026
Хто дав основні голоси?:
  • «Слуга народу» — 174.
  • «Європейська Солідарність» — 0.
  • «Батьківщина» — 0.
  • «Платформа за життя та мир (ексОПЗЖ)» — 10.
  • Позафракційні — 9.
  • «Довіра» — 16.
  • «Голос» — 8.
  • «За майбутнє» — 5.
  • «Відновлення України» — 12.

📢 «Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці», написав Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Документ є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Його ухвалення визначено як один із ключових «маяків» для отримання подальшого фінансування.

У разі остаточного прийняття законопроєкту, податкові органи отримають можливість щорічно збирати інформацію про доходи громадян, отримані через цифрові платформи.

Йдеться, зокрема, про такі сервіси, як Booking.com, Bolt, Uklon, OLX та інші застосунки та цифрові платформи.

☝️ Згідно з попередніми положеннями документа:

— фізична особа зможе здійснити до трьох продажів або отримати до 2 тисяч євро на рік без оподаткування;
— при доході до 6,6 млн грн передбачено ставку 5% податку та 5% військового збору;
— у разі перевищення цього порогу діятиме ставка 18% податку та 5% військового збору.

Оподаткування цифрових платформ також передбачає розширення контролю за онлайн-доходами громадян.

Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба України уже відстежує українців, які здійснюють онлайн-торгівлю без реєстрації як підприємці. Лише за перші 20 днів березня податківці ідентифікували десятки тисяч осіб, які систематично отримували кошти на свої рахунки.

Нагадаємо
  • Варто зазначити, що на початку березня парламент не зміг ухвалити цей документ — тоді голосів забракло.
  • Також стало відомо, що військовий збір в Україні продовжить діяти ще протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану. Відповідний закон підтримала Верховна Рада під час пленарного засідання.
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип