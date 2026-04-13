Сербія надала Україні до 60 млн євро допомоги — посол

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сербія продовжує надавати допомогу Україні, забезпечуючи Київ гуманітарною, фінансовою та матеріальною підтримкою під час повномасштабної війни. Про це заявив посол України Олександр Литвиненко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

📢 «За чотири роки вони надали до 60 млн євро невійськової допомоги в енергетичній сфері, у сфері надзвичайних ситуацій. Зараз було виділено 2 млн євро на енергетику і 600-700 тис. євро на ліки. Для такої маленької країни з 6,5 млн населення це серйозні гроші. І ми їм щиро вдячні за це», – зазначив дипломат.

☝️ За його словами, допомога Україні від Сербії виглядає доволі активною на тлі інших країн Балканського регіону, якщо не враховувати Румунію.

Посол також підкреслив, що підтримка охоплює ключові напрями — енергетику, реагування на надзвичайні ситуації та постачання медикаментів.

Раніше президент Сербії Александар Вучич під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» заявляв, що Україна може розраховувати на гуманітарну та політичну підтримку Белграда, а також на підтримку територіальної цілісності.

Крім того, Вучич висловлював готовність до співпраці з Європейським Союзом у сфері оборонної продукції, не виключаючи можливості подальшої передачі сербських боєприпасів Україні через партнерів.

👉 Також нагадаємо,  що президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовою співпрацею Хорватії, Албанії та Косова.

