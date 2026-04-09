У Києві викрили схему розтрати в Укрзалізниці на 4,4 млн грн

Ілюстративне фото з відкритих джерел: Київська міська прокуратура.

У Києві двом заступникам директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» повідомлено про підозру у розтраті 4,4 млн гривень під час закупівлі обладнання для локомотивів. Про це в четвер, 9 квітня, повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році посадовці уклали договір із приватною компанією на постачання обладнання для локомотивів. Водночас закупівля відбувалася за суттєво завищеними цінами.

Фото: Київська міська прокуратура / 09.04.2026

У результаті таких дій «Укрзалізниця» зазнала матеріальних збитків на суму понад 4,4 млн гривень.

☝️ Підозрюваним інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.

Згідно із законодавством, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, із додатковим позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у місті Києві.

ℹ️ Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже викривали інші схеми зловживань у «Укрзалізниці». Зокрема, із загальними збитками понад 9 млн гривень.

Також повідомлялося про іншу справу, де організатор забезпечив перемогу заздалегідь визначених компаній у тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб «УЗ», що призвело до втрат у розмірі близько 15 млн гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Павел: Трамп шкодить НАТО більше, ніж путін

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 131 бойове зіткнення, ворог запустив понад 4,5 тис. дронів

ВІЙНА

Справа Тимошенко: слідство завершено, деталі підозри

ВАЖЛИВО

Помилки рекламодавців при використанні автоматичних рекомендацій

СУСПІЛЬСТВО

Удари Ірану та США: обстріли тривають попри оголошене перемир’я

ВАЖЛИВО

Російська атака на Прилуки: кількість поранених зросла

ВІЙНА

В Україні спростили закупівлю пікапів та баггі для ЗСУ

ПОДІЇ

Окупанти б’ють по Харкову реактивними дронами, є постраждалі

ВІЙНА

Окупанти здійснили 55 атак та активно тиснуть на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Рада проголосувала за нові податки для онлайн-платформ

ВАЖЛИВО

Атака на Нікополь: росіяни вдарили по автобусу, є жертви

ВАЖЛИВО

Рада достроково припинила повноваження Дар’ї Володіної

ВЛАДА

Порушення в Ужгородському ТЦК: впроваджено спецкомісію

ВАЖЛИВО

В Україні масові знеструмлення через атаки рф та негоду

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 60 боїв, ворог продовжує спроби штурмів у бік Антонівського мосту

ВІЙНА
