У Києві викрили схему розтрати в Укрзалізниці на 4,4 млн грн

У Києві двом заступникам директора філії «Центр з будівництва та ремонту колії» повідомлено про підозру у розтраті 4,4 млн гривень під час закупівлі обладнання для локомотивів. Про це в четвер, 9 квітня, повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році посадовці уклали договір із приватною компанією на постачання обладнання для локомотивів. Водночас закупівля відбувалася за суттєво завищеними цінами.

У результаті таких дій «Укрзалізниця» зазнала матеріальних збитків на суму понад 4,4 млн гривень.

☝️ Підозрюваним інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.

Згідно із законодавством, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, із додатковим позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у місті Києві.

ℹ️ Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці вже викривали інші схеми зловживань у «Укрзалізниці». Зокрема, із загальними збитками понад 9 млн гривень.

Також повідомлялося про іншу справу, де організатор забезпечив перемогу заздалегідь визначених компаній у тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб «УЗ», що призвело до втрат у розмірі близько 15 млн гривень.