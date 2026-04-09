Україна формує газовий резерв: озвучено критичний мінімум

Фото: Офіційний телеграм-канал Першого віцепрем'єр-міністра — Міністра енергетики України / 09.04.2026

Україна планує сформувати запаси газу на рівні 14,6 млрд кубометрів у підземних сховищах до початку наступного опалювального сезону. Водночас критично необхідний мінімум становить 13,2 млрд куб. м. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль у четвер, 9 квітня.

За його словами, відповідне рішення ухвалили під час засідання Кризового комітету за участі представників паливно-енергетичного сектору. На ньому і затвердили необхідні обсяги газу.

📢 «Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації. Нашим орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів: наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону. Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак. Таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум», – написав Шмигаль.

☝️ Серед ключових завдань для стабільного проходження осінньо-зимового періоду уряд визначив:
  • своєчасне укладання контрактів на імпорт природного газу;
  • закачування ресурсу до ПСГ у періоди найнижчих ринкових цін;
  • диверсифікацію маршрутів постачання.

Очільник уряду наголосив, що Нафтогаз України разом з Оператором ГТС України вже працюють над бронюванням потужностей для імпорту газу, а також над продовженням дії маршрутів так званого Вертикального газового коридору.

Окремо під час засідання розглянули підготовку до ремонтної кампанії енергетичної інфраструктури.

📢 «Скоординували дії щодо формування запасів обладнання для виконання планових, позапланових та аварійних робіт. Забезпечення відповідних потреб відбувається у тісній співпраці з міжнародними партнерами та донорами», – зазначив Шмигаль.

✅ Він підкреслив, що підготовка до опалювального сезону вже триває, а ключовим пріоритетом залишається посилення енергетичної стійкості країни.

📊 Нагадаємо, 10 березня Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ — він став одним із найкоротших в історії. Запаси на той момент становили 9,5 млрд кубометрів, що у 1,6 раза більше, ніж роком раніше.

  • Також повідомлялося, що від початку року росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру групи «Нафтогаз» України.
  • Уряд України призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз» України на підставі подання номінаційного комітету.
