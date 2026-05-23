Зеленський заявив про ознаки підготовки удару по Києву ракетами «Орєшнік»

Військове та політичне керівництво України попередило про суттєве зростання загрози масованих повітряних атак із використанням експериментальних зразків озброєння середньої дальності. Українські розвідувальні органи отримали оперативні дані про наміри російського командування здійснити повітряний напад із потенційним застосуванням ракетної системи «Орєшнік». Наразі ця інформація проходить ретельну додаткову перевірку. Про це у суботу, 23 травня 2026 року, офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.

Глава держави наголосив на високій імовірності атаки на урядовий квартал та столицю вже найближчим часом:

📢 «Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями», — заявив Володимир Зеленський.

Заклик до міжнародної спільноти та превентивні заходи

Зеленський окремо звернувся до стратегічних партнерів України у Сполучених Штатах Америки та країнах Європейського Союзу. Керівник держави акцентував увагу на тому, що безкарне використання росією подібної зброї та свідоме затягування збройного конфлікту є небезпечним прецедентом і глобальним прикладом для інших потенційних агресорів у світі.

Україна наполягає на негайних кроках з боку світових лідерів:

ухвалення жорстких рішень для стримування кремля не після інциденту, а на випередження;

посилення економічного та політичного тиску на москву з метою невідкладного недопущення розширення географії та масштабів війни;

розуміння, що жодна угода не втримає інші авторитарні режими у світі від аналогічної агресії, якщо росії дозволять безкарно знищувати цивільне життя.

Глава держави також зауважив, що Україна даватиме цілком справедливу, симетричну та адекватну відповідь на кожен ворожий ракетний чи безпілотний напад.

📢 «Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями», — резюмував Володимир Зеленський.

Поточна безпекова ситуація та атаки на цивільне населення

Повідомлення про ознаки підготовки комбінованого удару з’явилося на тлі продовження щоденних терористичних нападів російської армії на прикордонні регіони України.

Зокрема, черговий воєнний злочин зафіксовано у Сумській області:

російський ударний безпілотник здійснив навмисну атаку на цивільну похоронну процесію;

внаслідок вибуху кілька громадян дістали мінно-вибухові травми та поранення різного ступеня важкості;

один із госпіталізованих постраждалих, попри зусилля медиків, помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Правоохоронні органи та Сили оборони перебувають у стані підвищеної бойової готовності, системи протиповітряної оборони навколо столиці та в регіонах розгорнуті для відбиття можливих атак.

👉 Також нагадаємо, що від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 39. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках