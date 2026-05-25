Засуджено енергетика з Луганщини за державну зраду та пособництво ворогу

Українські правоохоронні та судові органи продовжують системно притягати до відповідальності осіб, які пішли на добровільну співпрацю з російськими окупаційними військами та забезпечували життєдіяльність загарбницьких адміністрацій.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України, обвинувальний вирок отримав колишній керівник одного зі структурних підрозділів великої енергетичної компанії «Луганське енергетичне об’єднання» (ЛЕО). Суд визнав фігуранта винним у злочинах проти національної безпеки, кваліфікувавши його дії як державну зраду та пособництво країні-агресору. Про це повідомили пресцентри регіональних управлінь СБУ та органи прокуратури.

Досудове слідство встановило, що навесні 2022 року, під час масованого наступу окупаційних військ, чинний на той момент начальник Щастинського району електричних мереж свідомо обрав сторону ворога. Він добровільно пішов на повну співпрацю з представниками загарбників та забезпечив незаконну передачу окупаційній владі стратегічних ліній електропостачання, високовольтних підстанцій, службових транспортних засобів та інших матеріальних ресурсів, які належали українському енергетичному підприємству.

Перехід майна під контроль рф та призначення на посаду

Усе захоплене майно та інфраструктурні об’єкти за сприяння зловмисника перейшли під оперативне управління незаконно створеного загарбниками державного унітарного підприємства «республіканська мережева компанія», підконтрольного терористичному угрупованню «лнр». За виявлену лояльність фігурант отримав від представників російських окупаційних сил посаду очільника так званого «Щастинського РЕМ» у структурі цього фейкового відомства.

Наразі ворожий поплічник продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Луганщини та безпосередньо керує роботою незаконного підприємства. Компанія під його керівництвом забезпечує безперебійне постачання електроенергії на ключові об’єкти у користуванні російських загарбників у Щастинському районі. Серед основних споживачів, яких забезпечує світлом засуджений, зафіксовано окупаційну адміністрацію «Новоайдарського району лнр». А також незаконні каральні органи — так звані «суд», «прокуратуру» та «поліцію».

Крім того, підконтрольні фігуранту енергетичні мережі безпосередньо живлять передові та тилові підрозділи регулярних збройних сил рф. Зокрема, йдеться про такі військові з’єднання, як 127-ма мотострілецька дивізія, 36-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, 68-й гвардійський танковий полк та 137-й парашутно-десантний полк зі складу 106-ї повітрянодесантної дивізії зс рф.

⚖️ Статті Кримінального кодексу та деталі судового вироку

На основі масиву зібраних матеріалів суд розглянув справу та повністю визнав правопорушника винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Його дії кваліфіковані за частиною 5 статті 111-1 як колабораційна діяльність. А також за частиною 1 статті 111-2 як пособництво державі-агресору.

За сукупністю вчинених протиправних діянь зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі з супутньою повною конфіскацією всього належного йому майна.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольних територіях, судове рішення було винесено заочно. Офіційний термін відбування покарання у пенітенціарній установі почне обчислюватися виключно з дня його фактичного затримання українськими правоохоронцями. Наразі засудженого офіційно оголошено у державний та міжнародний розшук.

Масштабні заходи з досудового розслідування та документування протиправних дій здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з Управлінням СБУ в Чернівецькій області. Оперативний супровід та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечували прокурори Чернівецької обласної прокуратури.

