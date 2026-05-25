До суду скеровано справи щодо керівників окупаційної «поліції» Луганщини

Слідчі Служби безпеки України офіційно скерували до суду обвинувальні акти щодо кількох колаборантів, які активно вислужуються перед ворогом. Фігуранти обіймають ключові посади у лавах незаконно створених силових структур на тимчасово підконтрольних агресору територіях сходу України. Усі вони безпосередньо формують та координують діяльність окупаційної псевдополіції Луганщини. Про це повідомили офіційні пресцентри регіональних управлінь відомства.

За даними слідства, двоє обвинувачених займають керівні посади у фейковому відомстві, яке росіяни іменують міністерством внутрішніх справ рф по «луганській народній республіці» («мвс рф по лнр»).

Обидва фігуранти є зрадниками зі значним стажем. До початку Революції Гідності вони офіційно служили в українській міліції. Проте ще під час першої хвилі російської агресії у 2014 році вони свідомо перейшли на бік загарбників.

Керівний склад фейкового міністерства та їхня діяльність

Наразі один із цих обвинувачених є колишнім співробітником розформованого спецпідрозділу «Беркут». В окупаційній структурі він очолив так званий відділ професійної підготовки маріонеткового міністерства. На цій посаді зрадник особисто тренує особовий склад за репресивними стандартами російської федерації. Окремим напрямом його діяльності є підготовка підлеглих до несення служби в особливих умовах воєнних дій. Також він активно впроваджує російські методики силового придушення протестів цивільного населення на Луганщині.

Другий фігурант виконує обов’язки начальника управління карного розшуку окупаційного міністерства. За безпосередніми вказівками та кураторством із москви підпорядкований йому підрозділ займається системним переслідуванням місцевих жителів.

Окупаційні силовики фабрикують кримінальні справи проти громадян, які демонструють проукраїнську позицію або не погоджуються з діями окупаційного режиму.

Завершення досудових розслідувань та нові заочні підозри

Паралельно органи безпеки повністю завершили розслідування та передали до суду матеріали щодо ще двох представників окупаційної псевдополіції Луганщини. Серед них — заступник начальника поліції у місті Перевальськ. Разом із ним судитимуть очільницю відділу з питань міграції у місті Кадіївка. Наразі цих колаборантів офіційно оголошено у державний розшук. Правоохоронці вживають заходів для їхнього подальшого затримання.

Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру черговим представникам ворожих каральних органів. Нові процесуальні документи виписані на ім’я заступника начальника Білокуракинського лінійного відділу поліції. Також підозру отримала очільниця міграційного підрозділу окупантів у місті Ровеньки. Слідство задокументувало їхню участь у незаконній паспортизації українських громадян російськими документами.

За добровільну службу в незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території всім фігурантам загрожує суворе покарання. Санкція частини 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд також може застосувати повну конфіскацію всього майна зрадників.

Масштабні слідчі дії проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Оперативний супровід та процесуальне керівництво забезпечували прокурори Луганської обласної прокуратури.

