Підсанкційний танкер рф із паливом для Куби «застряг» в океані

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Куба опинилася на порозі чергового блекауту. Танкер російського «тіньового флоту» Universal, що транспортує критично важливу партію палива, зупинився у відкритому морі, не наважуючись наблизитися до берегів острова через загрозу з боку ВМС США.

За даними системи моніторингу суден та агентства Bloomberg, російський танкер Universal перебуває в режимі дрейфу приблизно за 1600 км від кубинського узбережжя.

Технічні та політичні деталі:

На борту судна знаходиться близько 270 тисяч барелів дизельного палива (дані Vortexa). Для енергосистеми Куби, що деградує, це стратегічний обсяг. Судно перервало свій рейс ще в середині квітня і з того часу не змінює позиції.

  • Причина затримки: Ризик перехоплення військово-морськими силами США. Судно перебуває під санкціями, а Вашингтон посилив контроль за морськими шляхами до острова.
Політика «залізного кулака» Вашингтона

Ситуація навколо танкера Universal є прямим наслідком жорсткої лінії адміністрації Дональда Трампа. Білий дім фактично встановив морську блокаду для енергоресурсів, що йдуть на Кубу.

Єдиний виняток: Цього року лише танкеру «Анатолій Колодкін» вдалося розвантажитися в кубинському порту. Це стало можливим лише завдяки тимчасовому спецдозволу від адміністрації Трампа.

Американський лідер публічно демонструє безкомпромісність щодо Гавани, заявляючи, що «може робити з країною все, що захоче». Такі висловлювання створюють атмосферу крайньої невизначеності для будь-яких логістичних компаній.

Енергетичний колапс та спроби виживання Куби

Острів переживає найважчу енергетичну кризу за останні десятиліття. Дефіцит палива паралізує транспорт та спричиняє багаторічні перебої з електрикою.

Москва запевняє, що направить додаткові партії нафти, проте деталі маршрутів та терміни прибуття тримаються в суворій таємниці, щоб уникнути санкційного тиску.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії обходити міжнародні санкції.

