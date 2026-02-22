Неділя, 22 Лютого, 2026
Угорщина не припинятиме постачання електроенергії Україні

Денис Молотов
Угорщина не припинятиме постачання електроенергії Україні
Фото з відкритих джрел: голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Угорщина продовжить постачати електроенергію до України, щоб не ускладнювати становище угорської громади на Закарпатті. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто у неділю, 22 лютого.

У Будапешті наголосили, що не планують негайно припиняти експорт електроенергії.

Фото з відкритих джерел: голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

📢 «Ми повинні бути особливо обережними у цьому питанні, оскільки по той бік кордону живуть угорці. Тоді як зупинка експорту електроенергії, що вплине насамперед на Закарпаття, спричинить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей», — зазначив міністр.

Водночас Сіярто підтвердив, що Угорщина на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 23 лютого заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти рф.

Відповідна позиція уряду Угорщини зберігатиметься доти, доки Київ не відновить транзит нафти нафтопроводом «Дружба», зазначав голова МЗС.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав тиснути на Україну питанням постачання електроенергії, вимагаючи відновлення транзиту російської нафти. Перед цим подібний енергетичний ультиматум висунув прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

👉 Нагадаємо, цього тижня Угорщина і Словаччина призупинили експорт дизельного палива в Україну до відновлення транзиту нафти через нафтопровід «Дружба».

ПОГОДА

