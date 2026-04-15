Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колишнього працівника українського банківського сектору, який нині працює на окупаційну адміністрацію. Зловмисник сприяє примусовій інтеграції тимчасово окупованої території Луганської області у фінансову систему рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, з вересня 2022 року він очолює луганську філію російського «промсвязьбанку».

Йдеться про одну з ключових державних фінансових установ рф, яку першою запровадили на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей для інтеграції цих регіонів у економічну систему країни-агресора.

📌 Слідством встановлено, що банк обслуговує потреби окупаційної адміністрації та військових формувань рф. Зокрема, через нього здійснюється примусове переведення тимчасово окупованих територій у «рубльову зону».

☝️ До того ж відомо, що ця фінансова установа є опорною для військово-промислового комплексу росії — через неї фінансуються оборонні замовлення.

Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку 01
Служба безпеки України

Також зафіксовано активне розширення мережі відділень банку на захоплених територіях, зокрема на базі відібраних українських фінансових установ.

Наразі фігурант продовжує керувати філією в Луганську, займається розширенням її діяльності та забезпечує фінансові потреби окупаційних структур.

До цього, як встановило слідство, він протягом восьми років очолював незаконну фінансову структуру, створену державою-агресором, і вже перебуває у розшуку за участь у терористичній організації.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору.

⚠️ Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області 6 квітня пролунали вибухи — безпілотники-камікадзе завдали удару по будівлі, яку російські окупаційні сили використовують як адміністративний центр.

