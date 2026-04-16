ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Суд змінив запобіжний захід Нестору Шуфричу

Денис Молотов
Суд змінив запобіжний захід Нестору Шуфричу
Фото: Нестор Шуфрич

Відбулося судове засідання, за результатами якого народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу було змінено запобіжний захід. Політика, який тривалий час перебував під вартою, перевели під цілодобовий домашній арешт. Інформацію про процесуальне рішення офіційно підтвердили в Офісі генерального прокурора в четвер, 16 квітня.

Позиція сторони обвинувачення

Прокурори під час засідання наполягали на подальшому утриманні обвинуваченого в СІЗО. Основні аргументи обвинувачення базувалися на:

  • Тяжкості інкримінованих злочинів: Шуфричу закидають державну зраду та фінансування ворожих силових структур.
  • Наявності ризиків: на переконання прокурорів, існують ризики тиску на свідків або спроб переховування, які досі не втратили актуальності.

Попри надані докази та обґрунтування, суд ухвалив рішення на користь пом’якшення обмежень:

📢 «Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає», – йдеться в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.

Умови домашнього арешту

Згідно з ухвалою суду, Нестор Шуфрич зобов’язаний:

  1. Постійно перебувати за місцем проживання.
  2. Носити електронний браслет (засіб контролю).
  3. Виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені судом.
Нагадаємо

Справа проти одного з лідерів колишньої ОПЗЖ триває вже понад два роки:

  • 15 вересня 2023 року: СБУ затримала Шуфрича в його маєтку в Козині (Київська область). Того ж дня йому офіційно висунули підозру у державній зраді.
  • Тримання під вартою: Протягом тривалого часу суд неодноразово продовжував термін перебування політика за ґратами без права внесення застави.
  • Лютий 2024 року: правоохоронці оголосили Шуфричу другу підозру. Його звинувачують у фінансуванні росгвардії на території тимчасово окупованого Криму.
  • Січень 2025 року: Київський апеляційний суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень

Наразі розгляд справи по суті триває. Рішення про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт є остаточним і, згідно з чинним законодавством, не може бути оскаржене в апеляційному порядку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Харківщині розширили евакуацію: вивезуть понад 750 людей

ВІЙНА

Франція зменшить залежність від імпортованих нафти та газу

ПОЛІТИКА

Культура в релокації: Шульгинська громада зберігає ідентичність і підтримує людей

ЛУГАНЩИНА

Наслідки ворожої атаки на столицю 16 квітня: руйнування та жертви

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпро: 5 загиблих, понад 20 поранених після ракетного удару

ВІЙНА

107 боїв на фронті, 10 721 порушення ворога за час перемир’я – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фейк: Єврокомісія загубила відправлених в Україну інспекторів з оцінки нафтопроводу «Дружба»

СТОПФЕЙК

Фейк: Українці готували держпереворот в Угорщині на випадок перемоги Орбана на виборах

СТОПФЕЙК

Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку

КРИМІНАЛ

Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок в Угорщину

ВАЖЛИВО

США завершили переговори з Іраном і покинули Ісламабад

ПОЛІТИКА

У Сумах дрони рф вдарили по житлових будинках

ВАЖЛИВО

Понад 2,5 млн грн допомоги: Сіверськодонецька громада підтримує військових

ЛУГАНЩИНА

Знову відновились атаки рф по енергетиці: є відключення

ВАЖЛИВО

Трамп бачить себе Ісусом, що зцілює людей

ВАЖЛИВО
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип