Суд змінив запобіжний захід Нестору Шуфричу

Відбулося судове засідання, за результатами якого народному депутату від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу було змінено запобіжний захід. Політика, який тривалий час перебував під вартою, перевели під цілодобовий домашній арешт. Інформацію про процесуальне рішення офіційно підтвердили в Офісі генерального прокурора в четвер, 16 квітня.

Позиція сторони обвинувачення

Прокурори під час засідання наполягали на подальшому утриманні обвинуваченого в СІЗО. Основні аргументи обвинувачення базувалися на:

Тяжкості інкримінованих злочинів: Шуфричу закидають державну зраду та фінансування ворожих силових структур.

Наявності ризиків: на переконання прокурорів, існують ризики тиску на свідків або спроб переховування, які досі не втратили актуальності.

Попри надані докази та обґрунтування, суд ухвалив рішення на користь пом’якшення обмежень:

📢 «Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає», – йдеться в офіційному повідомленні Офісу генпрокурора.

Умови домашнього арешту

Згідно з ухвалою суду, Нестор Шуфрич зобов’язаний:

Постійно перебувати за місцем проживання. Носити електронний браслет (засіб контролю). Виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені судом.

Нагадаємо

Справа проти одного з лідерів колишньої ОПЗЖ триває вже понад два роки:

15 вересня 2023 року: СБУ затримала Шуфрича в його маєтку в Козині (Київська область). Того ж дня йому офіційно висунули підозру у державній зраді .

Тримання під вартою: Протягом тривалого часу суд неодноразово продовжував термін перебування політика за ґратами без права внесення застави.

Лютий 2024 року: правоохоронці оголосили Шуфричу другу підозру. Його звинувачують у фінансуванні росгвардії на території тимчасово окупованого Криму.

Січень 2025 року: Київський апеляційний суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень

Наразі розгляд справи по суті триває. Рішення про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт є остаточним і, згідно з чинним законодавством, не може бути оскаржене в апеляційному порядку.