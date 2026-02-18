Середа, 18 Лютого, 2026
Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну

Денис Молотов
Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Роберто Фіцо та Віктор Орбан.

Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту дизельного палива до України на тлі зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба». Рішення було оприлюднене 18 лютого.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що експорт дизельного палива в Україну припинено і не буде відновлено, поки Україна не відновить транзит нафти в Угорщину через «Дружбу».

📢 «Експорт дизельного палива з Угорщини в Україну припинився і не відновиться, поки Україна не відновить транзит нафти в Угорщину», написав речник угорського уряду в соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, зупинка транзиту має «суто політичний характер», а технічно постачання можуть бути відновлені.

Ковач також зазначив, що:

  • Угорщина має стратегічні запаси нафти;
  • замовлено 500 тис. тонн російської нафти морським шляхом;
  • для її транспортування необхідна згода Хорватії.
Рішення Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про аналогічне рішення — припинення експорту дизелю до України. Про це інформує словацький уряд.

Словацький уряд:

  • ухвалив рішення вивільнити 250 тис. тонн нафти з держрезерву;
  • доручив компанії Slovnaft спрямувати всю перероблену продукцію виключно на внутрішній ринок.

📢 «Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – сказав Фіцо.

Фіцо запевнив, що дефіциту пального в Словаччині не буде, а використання резервів дозволить пройти перехідний період до налагодження альтернативних поставок.

Альтернативний маршрут — Адріатичний трубопровід

Після припинення транзиту через Україну Будапешт і Братислава звернулися до Хорватії з проханням сприяти транспортуванню нафти в обхід України через Adria (Адріатичний нафтопровід).

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що Загреб готовий допомогти з транзитом, однак не російської нафти, оскільки її закупівля фактично фінансує війну рф проти України.

Нагадаємо

Наприкінці січня транспортування російської нафти через територію України було зупинене після масштабної атаки рф. Водночас Угорщина та Словаччина покладають відповідальність за припинення транзиту на Київ.

👉 Також раніше Зеленський заявив, що «один Віктор може думати, як відрощувати свій живіт, а не про те, щоб нарощувати свою армію, щоб зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта».

