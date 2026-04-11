рф будує бази та інфраструктуру для запуску «шахедів»

Нова ворожа база для запуску «шахедів» продовжує активно розширюватися поблизу кордону з Україною. Окупаційні російські війська будують нову інфраструктуру для запуску ударних безпілотників типу «Shahed». Про це 11 квітня повідомив партизанський рух «Атеш».

За їхніми даними, зс рф здійснюють будівництво пускового майданчика в місті Орел, який, імовірно, використовується для запуску дронів-камікадзе. Партизани також оприлюднили координати об’єкта: 53.371473, 35.802940.

📢 «зс рф продовжують будівництво пускового майданчика “шахедів” в Орловській області. Агенти продовжують стежити за об’єктом у місті Орел, який противник, ймовірно, використовує для запуску ударних БпЛА. Координати цілі – 53.371473, 35.802940», – йдеться у повідомленні «Атеш».

Зазначається, що раніше на цій території вже фіксували підвищену активність. Додаткова розвідка підтвердила появу нових об’єктів — зокрема, капітальних бетонних складів, призначених для зберігання та підготовки безпілотників до запуску.

☝️ Партизани наголошують, що база шахедів в Орлі постійно модернізується: на локації тривають будівельні роботи, а також не припиняється переміщення військових і техніки. Це може свідчити про розширення або посилення можливостей об’єкта.

📢 «Переміщення особового складу та транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури», – додали в русі.

Нагадаємо, раніше українські сили вже завдавали ударів по подібних об’єктах. Зокрема, у березні було уражено місце зберігання дронів поблизу окупованого Донецька. За даними Генерального штабу ЗСУ, удар здійснили із застосуванням ракет ATACMS та SCALP, після чого було оприлюднено відео наслідків атаки.

База шахедів в Орлі залишається під постійним спостереженням, а її розвиток може вплинути на інтенсивність застосування ударних дронів проти України.

