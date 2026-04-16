13 років суворого режиму: у так званій «лнр» засудили громадянина Польщі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Підконтрольний російським загарбникам так званий «верховний суд лнр» оголосив вирок громадянину Республіки Польща. Іноземця засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Окупаційна влада інкримінує чоловіку участь у бойових діях як найманцю.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, зокрема агентство «Интерфакс», із посиланням на представників незаконної судової інстанції в тимчасово окупованому Луганську.

Деталі обвинувачення та особа засудженого

За інформацією з відкритих джерел окупантів, йдеться про 47-річного жителя польського міста Мисловиці.

📢 «”Верховний суд лнр” ухвалив обвинувальний вирок щодо 47-річного громадянина Республіки Польща Флачека К.Й. – жителя міста Мисловиці, що з метою одержання матеріальної винагороди… брав участь як найманець у бойових діях на боці “українських збройних формувань”», — зазначається у повідомленні пресслужби окупаційної структури.

Також загарбники підтвердили, що громадянин Польщі потрапив до них у полон, проте обставини затримання та стан здоров’я іноземця не уточнюються. Варто зауважити, що міжнародне право визначає подібні судилища на окупованих територіях як нелегітимні.

Системні переслідування та вироки у рф

Це не поодинокий випадок винесення суворих вироків українським військовим та іноземним добровольцям у російських судах. Подібна практика стала інструментом тиску та пропаганди з боку кремля.

Зокрема, нещодавно у москві 2-й Західний окружний військовий суд завершив розгляд справи проти групи українських захисників:

  • Кількість засуджених: п’ятеро військовополонених ЗСУ.
  • Терміни ув’язнення: від 15 до 18 років колонії.
  • Привід для суду: участь у наступальній операції Сил оборони України в Курській області рф.

Правозахисники наголошують, що статус військовополонених має захищати бійців від кримінального переслідування за безпосередню участь у бойових діях згідно з Женевськими конвенціями, проте російська федерація систематично ігнорує ці норми міжнародного права.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колишнього працівника українського банківського сектору, який нині працює на окупаційну адміністрацію. Зловмисник сприяє примусовій інтеграції тимчасово окупованої території Луганської області у фінансову систему рф.

