Прем’єр Словаччини пригрозив відключенням електрики Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії Україні, якщо вона не відновить транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». Про це він повідомив у Facebook у суботу, 21 лютого.

📢 «Якщо президент України не відновить постачання нафти до Словаччини в понеділок, я звернуся до відповідних словацьких компаній з проханням припинити постачання аварійної електроенергії до України в той же день», — написав очільник словацького уряду.

За його словами, лише в січні 2026 року «ці аварійні поставки були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік».

Фіцо заявив, що його країна «робить для України значно більше, ніж деякі інші країни», а президент Володимир Зеленський нібито не розуміє словацького «мирного підходу» і «зловмисно ставиться до Словаччини за те, що вона не підтримує війну».

Водночас словацький прем’єр закинув українському лідеру, що той «спочатку зупинив потік газу до Словаччини», а потім «він зупинив потік нафти».

📢 «Словаччина не може сприймати словацько-українські відносини як квиток в один кінець, вигідний лише Україні. Словаччина — горда та суверенна країна, і я — гордий та суверенний словак», — резюмував Фіцо.

👉 Нагадаємо, цього тижня Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизельного палива в Україну до відновлення транзиту нафти через нафтопровід «Дружба».

Як відомо, наприкінці січня транспортування російської нафти по «Дружбі» через Україну було зупинено після масштабної атаки росії. Водночас Будапешт і Братислава покладають відповідальність за припинення транзиту на Київ.