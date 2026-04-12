В Ялті окупанти почали будівництво ігорної зони на місці морпорту

У тимчасово окупованій Ялті стартувала реалізація проєкту «ігрова зона», який передбачає створення масштабного розважального комплексу на території морського порту. За даними Центру національного спротиву (ЦНС), навколо Ялтинського морського порту вже встановили будівельний паркан, що свідчить про початок робіт.

📢 «Нещодавно навколо Ялтинського морського порту з’явився будівельний паркан. Це свідчить про старт реалізації давно запланованого масштабного проєкту, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці. За цим стоїть давній друг володимира путіна – мільярдер аркадій ротенберг», — зазначили у повідомленні.

Згідно з планами окупаційної влади, ігрова зона в Ялті має з’явитися на місці пасажирського термінала. Там планують облаштувати казино, готелі, спа-комплекси та іншу розважальну інфраструктуру.

☝️ Водночас місцеві жителі виступали проти цього проєкту та вимагали відновлення повноцінної роботи морського вокзалу і пасажирських перевезень.

Як зазначають у ЦНС, ідея створення гральної зони в Криму виникла ще у 2019 році — тоді її планували реалізувати у селищі Кацивелі. Згодом концепцію змінили, перенісши проєкт безпосередньо до Ялти.

Основним інвестором виступала компанія «Управляющая компания инфраструктурных проектов», яку пов’язують зі структурами аркадія ротенберга. У липні 2024 року російські законодавчі органи ухвалили рішення, що дозволило перенести ігрову зону до Ялти на територію морського порту.

Після цього об’єкт виставили на продаж, і його придбала московська компанія «Черноморское развитие».