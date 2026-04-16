Кадрові ротації у ЗСУ: ОК «Схід» отримало нового командувача

У четвер, 16 квітня, відбулося офіційне представлення нового керівника оперативного командування «Схід». Ним став генерал-майор Віктор Ніколюк, який до цього обіймав посаду командира 20-го армійського корпусу. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Особовому складу нового очільника відрекомендував командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов. Під час церемонії він подякував за роботу попередньому командувачу — бригадному генералу Дмитру Братішку, побажавши йому успіхів на новому місці служби.

🛡️Пріоритети та бойові завдання

Після офіційного призначення Геннадій Шаповалов провів робочу нараду, під час якої заслухав доповідь про поточну оперативну обстановку в зоні відповідальності командування. Командувач Сухопутних військ окреслив низку критично важливих завдань для нового керівництва:

зосередження на якісному виконанні бойових операцій на лінії фронту;

всебічне сприяння розбудові підпорядкованих військових частин;

постійний контроль та систематичне підвищення рівня боєздатності особового складу.

ℹ️ Бойовий шлях Віктора Ніколюка

Віктор Ніколюк має значний бойовий досвід та пройшов шлях від командира бригади до стратегічного рівня командування. Його військова біографія включає наступні етапи:

Командування підрозділами: очолював 92-гу окрему механізовану бригаду та 169-й Навчальний центр «Десна». Керівництво ОК «Північ»: обіймав посаду командувача оперативного командування «Північ». Оборона Чернігівщини: з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року успішно керував обороною Чернігівської області. 10 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм Віктору Ніколюку було присвоєно звання Героя України.

👉 Призначення Ніколюка відбувається на тлі інших ротацій у вищому військовому керівництві. Зокрема, минулого тижня з посади командира 11-го армійського корпусу було звільнено бригадного генерала Сергія Сірченка. Останній після своєї відставки зробив резонансну заяву, визнавши, що він «мовчав, коли треба було говорити».

Наразі Віктор Ніколюк приступає до виконання обов’язків у зоні відповідальності ОК «Схід», де ситуація залишається однією з найбільш напружених на всьому театрі бойових дій.