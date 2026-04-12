Фейк: Троє українців здійснили кібератаку на Єврокомісію — WIRED

Ні WIRED, видання, що пише про технології, ні будь-яке інше авторитетне джерело не повідомляли про таку диверсію. Це чергова фабрикація пропагандистів.

У мережі поширюється інформація, нібито троє українців скоїли кібератаку на Єврокомісію, влаштувавшись туди на роботу та заразивши комп’ютери організації шкідливими програмами. Європейській поліції буцімто не вдалося затримати зловмисників, і зараз вони переховуються в Єгипті та перебувають в розшуку Інтерполу.

У ролику з логотипом видання WIRED, що став першоджерелом новини, наведена також цитата фахівця з кібербезпеки Лоренса-Яна Клоппенбурга, який буцімто заявив, що українцям, що скоюють кіберзлочини в Європі, вдається уникати відповідальності через те, що громадян України сприймають як жертв війни та недостатньо перевіряють під час перетину кордону. Він також нібито стверджує, що українці формують в Європі цілі злочинні клани.

Скриншот — Telegram

Однак насправді видання WIRED, що пише про технології, політику та міжнародну безпеку, не публікує ролики в такому форматі й не поширювало цього сюжету: його сфабрикували пропагандисти. Натомість нещодавно медіа писали про те, як нейромережі некритично поширюють брехливі наративи російської пропаганди, посилаючись на афілійовані з Кремлем джерела.

Про таку історію не повідомляли в Єврокомісії й жодні інші авторитетні джерела. Крім того, ми перевірили й розшук Інтерполу: наразі жоден із громадян України не перебуває в міжнародному розшуку в Бельгії, як стверджується у сфабрикованому сюжеті. А ті українці, яких розшукують в інших європейських країнах, не звинувачуються у кіберзлочинах.

Результати пошуку в базі Інтерпол

Фахівець з кібербезпеки Лоренс-Ян Клоппенбург, процитований у ролику, узагалі не є публічною особою чи політичним коментатором. Клоппенбург працює в приватному секторі в нідерландській організації Cyber Campus, яка працює над розвитком цифрової стійкості для малого та середнього бізнесу. Саме з сайту компанії пропагандисти запозичили його фото. Очікувано, вигадану новину чоловік ніяк не коментував.

Пропагандисти не вперше використовують айдентику WIRED для поширення власних злочинних наративів. Нещодавно ми вже спростовували фейки про те, що українські військові масово дивилися московський «парад Перемоги», використовуючи Starlink, і що Україна запустила масову бот-атаку на YouTube.