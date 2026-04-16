Лисичанська громада реалізувала черговий етап підтримки сімей полеглих воїнів

Денис Молотов
Лисичанська громада реалізувала черговий етап підтримки сімей полеглих воїнів
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 16.04.2026

Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує системну реалізацію міської програми соціальної підтримки. У квітні поточного року було забезпечено фінансування виплат для сімей загиблих Захисників та Захисниць громади за перший квартал 2026 року. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 16 квітня.

Програма спрямована на фінансову допомогу найбільш вразливим категоріям родичів полеглих воїнів, забезпечуючи сталий рівень соціального захисту навіть в умовах війни.

📊 Статистика та обсяги фінансування

Загальна сума коштів, виділених з місцевого бюджету Лисичанська на ці потреби, склала 180 тисяч гривень. Згідно з офіційними даними, розподіл допомоги відбувся наступним чином:

  • Виплати на дітей: кошти отримали 23 родини для утримання 28 дітей.
  • Підтримка непрацездатних: виплати спрямовано 32 громадянам, які є непрацездатними членами сімей загиблих Героїв.

Кожна людина з зазначених категорій отримала по 3000 гривень.

ℹ️  Хто має право на отримання допомоги?

Згідно з регламентом міської програми, право на грошову підтримку мають визначені категорії громадян, чиї родичі загинули під час захисту Батьківщини. Ключовими критеріями є:

  1. Ступінь спорідненості: непрацездатні батьки, а також дружини або чоловіки загиблих.
  2. Реєстрація: обов’язковою умовою є офіційно зареєстроване місце проживання у межах Лисичанської територіальної громади на момент подання заяви.
Лисичанська громада реалізувала черговий етап підтримки сімей полеглих воїнів 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 16.04.2026
☎️Контакти для консультацій

Для мешканців громади, які потребують роз’яснень щодо процедури оформлення виплат або переліку необхідних документів, працюють гарячі лінії. Звернутися за допомогою можна за номерами:

  • 050 512 42 64;
  • 095 510 54 39;
  • 095 655 86 06.

Адміністрація закликає громадян своєчасно звертатися за консультаціями для отримання належної соціальної підтримки.

👉 Також нагадаємо, що Виплати військовим Сіверськодонецькою громадою в I кварталі 2026 року склали понад 2,5 мільйона гривень. Фінансову підтримку отримали 113 військовослужбовців та члени їхніх родин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти випустили понад 6 тис. дронів та здійснили 104 штурми за добу – Генштаб

ВІЙНА

Перед законом відповідатимуть дві «заступниці міністрів лнр»

КРИМІНАЛ

ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено

ВАЖЛИВО

Парламентські вибори в Угорщині: рекордна явка

ВАЖЛИВО

Трамп бачить себе Ісусом, що зцілює людей

ВАЖЛИВО

Обмін полоненими 11 квітня – Україна повернула бранців, яких рф тримала з 2022 року

ПОДІЇ

Чи йде війна в Україні до завершення – думка експерта

ПОДІЇ

У Гані відкрили перший український продовольчий хаб в Африці

ВЛАДА

Довічне ув’язнення за зґвалтування 9-річного хлопчика: вирок у Вінницькому районі

КРИМІНАЛ

Олексій Харченко привітав із Воскресінням Христовим

ЛУГАНЩИНА

Хакери могли зламати поштові скриньки українських прокурорів, зокрема САП – Reuters

ПОДІЇ

Загибель дитини у Черкасах: наслідки атаки російських БпЛА

ВАЖЛИВО

США згодні на розморозку активів Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

П’ятеро поранених після атаки дроном рф V2U по Дергачах

ВІЙНА

США та Іран можуть знову сісти за стіл переговорів – ЗМІ

ПОЛІТИКА
