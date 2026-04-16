Лисичанська громада реалізувала черговий етап підтримки сімей полеглих воїнів

Лисичанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує системну реалізацію міської програми соціальної підтримки. У квітні поточного року було забезпечено фінансування виплат для сімей загиблих Захисників та Захисниць громади за перший квартал 2026 року. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 16 квітня.

Програма спрямована на фінансову допомогу найбільш вразливим категоріям родичів полеглих воїнів, забезпечуючи сталий рівень соціального захисту навіть в умовах війни.

📊 Статистика та обсяги фінансування

Загальна сума коштів, виділених з місцевого бюджету Лисичанська на ці потреби, склала 180 тисяч гривень. Згідно з офіційними даними, розподіл допомоги відбувся наступним чином:

Виплати на дітей: кошти отримали 23 родини для утримання 28 дітей .

кошти отримали для утримання . Підтримка непрацездатних: виплати спрямовано 32 громадянам, які є непрацездатними членами сімей загиблих Героїв.

Кожна людина з зазначених категорій отримала по 3000 гривень.

ℹ️ Хто має право на отримання допомоги?

Згідно з регламентом міської програми, право на грошову підтримку мають визначені категорії громадян, чиї родичі загинули під час захисту Батьківщини. Ключовими критеріями є:

Ступінь спорідненості: непрацездатні батьки, а також дружини або чоловіки загиблих. Реєстрація: обов’язковою умовою є офіційно зареєстроване місце проживання у межах Лисичанської територіальної громади на момент подання заяви.

☎️Контакти для консультацій

Для мешканців громади, які потребують роз’яснень щодо процедури оформлення виплат або переліку необхідних документів, працюють гарячі лінії. Звернутися за допомогою можна за номерами:

050 512 42 64 ;

095 510 54 39 ;

095 655 86 06.

Адміністрація закликає громадян своєчасно звертатися за консультаціями для отримання належної соціальної підтримки.

