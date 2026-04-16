Наслідки ворожої атаки на столицю 16 квітня: руйнування та жертви

У ніч на четвер, 16 квітня, Київ зазнав чергової хвилі масованих ударів з боку рф. Станом на 09:30 ранку кількість загиблих внаслідок обстрілів зросла до чотирьох людей, серед яких — 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих, за уточненими даними рятувальних служб, сягнула 49 осіб.
Мер міста Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію в кількох районах:
📢 «Минулої ночі внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Зранку ворог знову атакує Київ. Перебувайте в укриттях!», – йшлось у повідомленні.
▶️ Хронологія та географія руйнувань
Ворожі удари та падіння уламків зафіксовані у шести районах столиці. Найбільших пошкоджень зазнали житлові сектори та цивільна інфраструктура.
💥 Подільський район: пряме влучання у висотку
За даними КМДА та міського голови, у цьому районі ворожий безпілотник атакував житловий масив:
📢 «У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-типоверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.
Також у Подільському районі зафіксовано:
- Влучання у відкриту територію: вибито скло та пошкоджено фасади будинків. Під завалами однієї з будівель виявлено двох загиблих (дитину та жінку).
- Руйнування готелів: уламки пошкодили будівлі двох готелів та прилеглі споруди.
- Приватний сектор: зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали матір з дитиною.
- Багатоповерхівки: влучання у 6-й поверх 16-поверхового будинку, евакуйовано 10 мешканців.
💥 Оболонський район: повторний обстріл та поранення медиків
В Оболонському районі зафіксовано займання на території автостоянки, пошкоджено складську будівлю, магазин та станцію шиномонтажу.
- Жертви: двоє людей загинули.
- Поранені: серед 6 постраждалих — четверо медиків швидкої допомоги та двоє поліцейських, які потрапили під повторний удар під час виконання службових обов’язків.
💥 Ситуація в інших районах міста
- Деснянський район: через падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому приватному будинку. Обійшлося без жертв.
- Шевченківський район: уламки впали поблизу житлового будинку та безпосередньо на дитячий майданчик. Пожеж та постраждалих на цій локації не зафіксовано.
- Дніпровський район: уламки ракет виявлено на відкритій місцевості.
▶️ Ліквідація наслідків
Станом на ранок усі осередки пожеж у місті ліквідовані. До робіт залучено понад 300 рятувальників ДСНС та 60 одиниць спецтехніки.
📢 «За даними медиків, у столиці загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим – надали допомогу на місці та амбулаторно», — уточнював мер на початковому етапі рятувальної операції (дані згодом було оновлено до 4 загиблих).
Наразі психологи ДСНС надали допомогу близько 30 мешканцям, які перебували у стані гострого стресу. Аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів тривають на двох локаціях. Окрім Києва, цієї ночі ворог атакував Одесу (5 постраждалих) та Дніпро (10 постраждалих).
👉 Також було повідомлено, що масована повітряна атака рф 15-16 квітня стала однією з наймасштабніших за останній час! Окупаційні російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників.