Наслідки ворожої атаки на столицю 16 квітня: руйнування та жертви

У ніч на четвер, 16 квітня, Київ зазнав чергової хвилі масованих ударів з боку рф. Станом на 09:30 ранку кількість загиблих внаслідок обстрілів зросла до чотирьох людей, серед яких — 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих, за уточненими даними рятувальних служб, сягнула 49 осіб.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію в кількох районах:

📢 «Минулої ночі внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них – 12-річний хлопчик. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям). Зранку ворог знову атакує Київ. Перебувайте в укриттях!», – йшлось у повідомленні.

▶️ Хронологія та географія руйнувань

Ворожі удари та падіння уламків зафіксовані у шести районах столиці. Найбільших пошкоджень зазнали житлові сектори та цивільна інфраструктура.

💥 Подільський район: пряме влучання у висотку

За даними КМДА та міського голови, у цьому районі ворожий безпілотник атакував житловий масив:

📢 «У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-типоверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

Також у Подільському районі зафіксовано:

Влучання у відкриту територію: вибито скло та пошкоджено фасади будинків. Під завалами однієї з будівель виявлено двох загиблих (дитину та жінку).

вибито скло та пошкоджено фасади будинків. Під завалами однієї з будівель виявлено двох загиблих (дитину та жінку). Руйнування готелів: уламки пошкодили будівлі двох готелів та прилеглі споруди.

уламки пошкодили будівлі двох готелів та прилеглі споруди. Приватний сектор: зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали матір з дитиною.

зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали матір з дитиною. Багатоповерхівки: влучання у 6-й поверх 16-поверхового будинку, евакуйовано 10 мешканців.

💥 Оболонський район: повторний обстріл та поранення медиків

В Оболонському районі зафіксовано займання на території автостоянки, пошкоджено складську будівлю, магазин та станцію шиномонтажу.

Жертви: двоє людей загинули.

двоє людей загинули. Поранені: серед 6 постраждалих — четверо медиків швидкої допомоги та двоє поліцейських, які потрапили під повторний удар під час виконання службових обов’язків.

💥 Ситуація в інших районах міста

Деснянський район: через падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому приватному будинку. Обійшлося без жертв.

через падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому приватному будинку. Обійшлося без жертв. Шевченківський район: уламки впали поблизу житлового будинку та безпосередньо на дитячий майданчик. Пожеж та постраждалих на цій локації не зафіксовано.

уламки впали поблизу житлового будинку та безпосередньо на дитячий майданчик. Пожеж та постраждалих на цій локації не зафіксовано. Дніпровський район: уламки ракет виявлено на відкритій місцевості.

▶️ Ліквідація наслідків

Станом на ранок усі осередки пожеж у місті ліквідовані. До робіт залучено понад 300 рятувальників ДСНС та 60 одиниць спецтехніки.

📢 «За даними медиків, у столиці загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим – надали допомогу на місці та амбулаторно», — уточнював мер на початковому етапі рятувальної операції (дані згодом було оновлено до 4 загиблих).

Наразі психологи ДСНС надали допомогу близько 30 мешканцям, які перебували у стані гострого стресу. Аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів тривають на двох локаціях. Окрім Києва, цієї ночі ворог атакував Одесу (5 постраждалих) та Дніпро (10 постраждалих).

👉 Також було повідомлено, що масована повітряна атака рф 15-16 квітня стала однією з наймасштабніших за останній час! Окупаційні російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників.