Понад 2,5 млн грн допомоги: Сіверськодонецька громада підтримує військових

Виплати військовим Сіверськодонецькою громадою в I кварталі 2026 року склали понад 2,5 мільйона гривень. Фінансову підтримку отримали 113 військовослужбовців та члени їхніх родин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
📊 Грошова допомога надається в межах місцевих програм підтримки оборонців та їхніх близьких. Зокрема, кошти розподілили за кількома напрямами:
- 12 мобілізованим і добровольцям, які приєдналися до Сил оборони України під час воєнного стану, виплачено 600 000 грн;
- 28 військовослужбовцям у період відпустки надано 840 000 грн;
- 51 Захиснику і Захисниці зі статусом учасників бойових дій перераховано 850 000 грн.
☝️ Окрему увагу приділили пораненим військовим.
- Чотири оборонці, які зазнали поранень і продовжують службу, отримали 100 000 грн;
- Двоє військовослужбовців, яким встановлено інвалідність унаслідок поранень, одержали 45 000 грн.
📌 Також передбачено підтримку родин загиблих Захисників.
- 16 непрацездатним батькам полеглих військових виплачено щоквартальну допомогу на загальну суму 80 000 грн.
✅ Виплати військовим Сіверськодонецькою громадою охоплюють різні категорії отримувачів — від діючих військовослужбовців до членів родин загиблих.
📞 Для отримання додаткової інформації мешканці можуть звернутися за телефонами:
- 097 847 14 13;
- 050 860 43 18.
