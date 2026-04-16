Понад 2,5 млн грн допомоги: Сіверськодонецька громада підтримує військових

Виплати військовим Сіверськодонецькою громадою в I кварталі 2026 року склали понад 2,5 мільйона гривень. Фінансову підтримку отримали 113 військовослужбовців та члени їхніх родин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Грошова допомога надається в межах місцевих програм підтримки оборонців та їхніх близьких. Зокрема, кошти розподілили за кількома напрямами:

12 мобілізованим і добровольцям, які приєдналися до Сил оборони України під час воєнного стану, виплачено 600 000 грн ;

; 28 військовослужбовцям у період відпустки надано 840 000 грн ;

; 51 Захиснику і Захисниці зі статусом учасників бойових дій перераховано 850 000 грн.

☝️ Окрему увагу приділили пораненим військовим.

Чотири оборонці, які зазнали поранень і продовжують службу, отримали 100 000 грн ;

; Двоє військовослужбовців, яким встановлено інвалідність унаслідок поранень, одержали 45 000 грн.

📌 Також передбачено підтримку родин загиблих Захисників.

16 непрацездатним батькам полеглих військових виплачено щоквартальну допомогу на загальну суму 80 000 грн.

✅ Виплати військовим Сіверськодонецькою громадою охоплюють різні категорії отримувачів — від діючих військовослужбовців до членів родин загиблих.

📞 Для отримання додаткової інформації мешканці можуть звернутися за телефонами:

097 847 14 13 ;

050 860 43 18.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо, що у межах реалізації програми підтримки оборонців Рубіжанська громада спрямувала ще 760 тисяч гривень на допомогу військовослужбовцям та їхнім родинам.