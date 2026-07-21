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Удар касетними боєприпасами на Куп’янщині: загинула людина, ще 8 поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар касетними боєприпасами на Куп'янщині: загинула людина, ще 8 поранено
Фото: наслідки російської атаки РСЗВ на Харківщині / Шевченківська СВА / 20.07.2026

У понеділок увечері, 20 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий підступний обстріл Харківської області. Ворог застосував реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) із боєприпасами касетного типу по мирному селищу Шевченкове в Куп’янському районі. Про трагічні наслідки ворожого прильоту та стан людей офіційно повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації (СВА) Сергій Старіков.

«Жорстокість і цинізм»: деталі атаки на житловий мікрорайон

За даними очільника СВА, російські війська випустили касетні ракети близько 19:00. Удари припали безпосередньо по густонаселеному мікрорайону, який забудований двоповерховими багатоквартирними будинками.

📢 «загарбники ще раз продемонстрували, що меж жорстокості і цинізму не мають, завдавши удару ракетами РСЗО касетного типу по густонаселеному мікрорайону двоповерхових багатоквартирних будинків в селищі Шевченкове. Пошкоджено їх більше десятка. Постраждало 8 чоловік. Одна людина загинула», – йдеться в офіційному повідомленні.

На місці влучань працювали екстрені та медичні служби, надаючи допомогу пораненим мешканцям та ліквідовуючи наслідки руйнувань.

Систематичні обстріли Харківщини

Використання касетних боєприпасів проти цивільного населення є черговим доказом воєнних злочинів агресора. Ворожі удари по регіону відбуваються щодня.

Нагадаємо, напередодні, 19 липня, російські війська здійснили ракетний удар по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Внаслідок тієї атаки загинули троє людей, а кількість постраждалих цивільних зросла до 20.

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