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У Повітряних Силах ЗСУ звернулись до українців

Денис Молотов
Денис Молотов
У Повітряних Силах ЗСУ звернулись до українців
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Повітряні Сили ЗСУ / Юрій Ігнат.

Окупаційні російські війська накопичили значний запас ракетного озброєння для проведення масованих ударів. У зв’язку з цим громадянам України необхідно максимально відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчим часом. Про це у п’ятницю, 24 липня 2026 року, в ефірі національного телемарафону розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Передає видання «РБК-Україна».

📢 «Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика – це дуже швидко і небезпечно», – наголосив він.

Подробиці балістичного удару по Київській області

Представник Повітряних сил детально прокоментував денну ракетну атаку в Київській області, де відбувалася виставка оборонного озброєння.

Деталі відбиття повітряного нападу:

  • Кількість ракет: ворог запустив три балістичні ракети з північного напрямку;
  • Робота ППО: одну балістичну ракету було успішно збито підрозділами протиповітряної оборони;
  • Прильоти: дві інші ракети влучили по території полігону на Київщині;

Згодом окупанти випустили ракети «Онікс» по південних регіонах, проте вони не досягли своїх цілей.

Наслідки трагедії та слідчі дії

Унаслідок ворожого прильоту по локації з представниками української оборонної індустрії кількість жертв зросла. Станом наразі відомо про 10 загиблих та близько 100 поранених.

Правоохоронні органи вже розпочали розслідування за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами під час організації та проведення масового заходу на полігоні.

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