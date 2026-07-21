Трамп запроваджує 50% мит проти Канади

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових 50-відсоткових мит на широкий перелік товарів із Канади. Причиною такого рішення в Білому домі називають «дискримінаційне ставлення Канади» до американського експорту, зокрема автомобілів, молочної продукції та алкоголю. Про це повідомляє авторитетне видання BBC.

Що потрапило під нові мита та які є винятки

Нові митні ставки набудуть чинності протягом 30 днів. Вони охоплюють продукцію, яка раніше була захищена від будь-яких тарифних бар’єрів тристоронньою угодою між США, Мексикою та Канадою (USMCA).

Перелік товарів під новими митами 50%:

Споживчі товари: канадське вино, хокейні ключки та інші популярні товари;

канадське вино, хокейні ключки та інші популярні товари; Промислова продукція: будівельний цемент та окремі види сировини.

Водночас Вашингтон зробив виняток для стратегічно важливих категорій канадського імпорту. Під нові обмеження не потраплять енергоносії, калійні добрива, риба та критично важливі мінерали.

Чинні обмеження та погрози через лісові пожежі

Нове рішення Трампа стало черговим етапом ескалації економічних відносин між сусідами. США вже застосовують низку жорстких тарифів проти канадської економіки:

Сталь, алюміній та мідь: діють мита від 15% до 50%;

діють мита від 15% до 50%; Деревина хвойних порід: стягується 35-відсоткове мито;

стягується 35-відсоткове мито; Автомобільні деталі: діє 25% податок на комплектуючі неамериканського виробництва.

Каталізатором нинішнього рішення стали також звинувачення Трампа щодо канадських лісових пожеж. Минулого тижня американський президент заявив, що Оттава відмовляється від контролю за лісогосподарством, а дим, який затягує міста США, завдає збитків на мільярди доларів.

Реакція Оттави: Марк Карні пропонує переговори

У відповідь на рішення Вашингтона прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність країни «активізувати» торговельні переговори зі США вже найближчими тижнями.

Оттава прагне зберегти стабільність економічних відносин та мінімізувати збитки для канадських виробників.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз зіткнувся із серйозними процедурними та політичними труднощами під час погодження 21-го пакета санкцій проти російської федерації.