Єврокомісія оштрафувала Google майже на мільярд доларів

У четвер, 23 липня 2026 року, Європейська комісія оголосила про застосування резонансних санкцій проти компанії Google. Загальна сума штрафів склала €890 млн (близько $1 млрд). Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Це рішення стало першим прецедентом накладення штрафних санкцій на Google у межах жорсткого Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Загалом це вже п’ятий і шостий антимонопольні штрафи для Google у Євросоюзі. За останні два десятиліття сукупна сума покарань IT-гіганта в ЄС сягнула €10,38 млрд.

За що саме оштрафували IT-гіганта

Європейський регулятор розділив покарання на два окремі провадження за різними напрямами діяльності компанії.

Структура штрафних санкцій:

€460 млн за Пошук: компанія надавала пріоритет власним сервісам у результатах пошуку (у сферах шопінгу, готелів, транспорту та спорту);

компанія надавала пріоритет власним сервісам у результатах пошуку (у сферах шопінгу, готелів, транспорту та спорту); €430 млн за Google Play: регулятор зафіксував обмеження для розробників застосунків щодо перенаправлення покупців на дешевші альтернативні сайти.

Водночас у Брюсселі відзначили певний конструктивний прогрес у переговорах із Google, що може вберегти компанію від нових негайних штрафів.

Реакція Google та право на апеляцію

Єврокомісія дала компанії 60 днів на повне виконання вимог та забезпечення рівних умов для конкурентів у пошуковій видачі. У разі невиконання розпорядження Google загрожують штрафні виплати в розмірі до 5% від глобального добового обороту.

⚠️У керівництві Google категорично не погодилися з висновками Брюсселя.

«Вимоги ЄС змушують компанію змінювати окремі функції пошуку та Google Play, що може негативно вплинути на користувачів і бізнес», – заявив Кент Вокер.

За словами представників компанії, зараз розглядається можливість звернення до Європейського суду для оскарження рішення.

Перевірка компанії Meta

Паралельно Єврокомісія продовжує системний тиск на інші американські технологічні корпорації.

Раніше Брюссель оприлюднив попередні результати перевірки діяльності компанії Meta. Регулятори заявили про наявність механізмів, які провокують надмірну залежність користувачів від Facebook та Instagram, а також вказали на порушення у сфері захисту дітей.

👉 Також нагадаємо, що намагання найбільшої технологічної корпорації світу обійти жорстке регулювання європейського законодавства зазнали невдачі у вищих судових інстанціях Європи. Apple програла судовий розгляд проти Європейського Союзу щодо застосування Закону про цифрові ринки (DMA).