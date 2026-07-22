Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС

Відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу тимчасово відкладено. Причиною затримки стала непохитна позиція Угорщини, яка відмовилася погодити результати скринінгу кластерів 2 та 3. Про це у середу, 22 липня 2026 року, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інформовані джерела у структурах ЄС.

Деталі засідання робочої групи COELA

У середу під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) дипломати вже вдруге намагалися отримати згоду угорської сторони. Проте досягти компромісу так і не вдалося.

Джерело видання у Брюсселі прокоментувало перебіг консультацій:

📢 «COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня», – повідомило джерело видання.

Наступну спробу розглянути та затвердити результати аналізу європейського законодавства планують провести 1 вересня 2026 року, одразу після завершення літніх канікул у європейських інституціях.

Про які саме кластери йдеться

Заблоковані Будапештом напрями охоплюють ключові сектори економічної та регуляторної інтеграції:

Другий кластер: «Внутрішній ринок» (свобода руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили);

«Внутрішній ринок» (свобода руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили); Третій кластер: «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання» (цифрова трансформація, податки, промислова політика та соцзахист).

Хронологія євроінтеграційного процесу

Попри поточну затримку, переговорний процес уже пройшов декілька фундаментальних етапів.