Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС

Відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу тимчасово відкладено. Причиною затримки стала непохитна позиція Угорщини, яка відмовилася погодити результати скринінгу кластерів 2 та 3. Про це у середу, 22 липня 2026 року, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інформовані джерела у структурах ЄС.
Деталі засідання робочої групи COELA
У середу під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) дипломати вже вдруге намагалися отримати згоду угорської сторони. Проте досягти компромісу так і не вдалося.
Джерело видання у Брюсселі прокоментувало перебіг консультацій:
📢 «COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня», – повідомило джерело видання.
Наступну спробу розглянути та затвердити результати аналізу європейського законодавства планують провести 1 вересня 2026 року, одразу після завершення літніх канікул у європейських інституціях.
Про які саме кластери йдеться
Заблоковані Будапештом напрями охоплюють ключові сектори економічної та регуляторної інтеграції:
- Другий кластер: «Внутрішній ринок» (свобода руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили);
- Третій кластер: «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання» (цифрова трансформація, податки, промислова політика та соцзахист).
Хронологія євроінтеграційного процесу
Попри поточну затримку, переговорний процес уже пройшов декілька фундаментальних етапів.
- 15 червня: у Люксембурзі офіційно відкрили первинний переговорний кластер 1 «Основи» для України та Молдови. Цей етап став початком безпосередніх переговорів щодо вступу країн до Європейського Союзу.
- 10 липня: на засіданні у Брюсселі посли країн Європейського Союзу підтримали рішення про відкриття, а 14 липня ЄС офіційно відкрив для України, шостий переговорний кластер в межах процесу вступу до ЄС. Йдеться про напрям Зовнішні відносини, який є одним із ключових етапів на шляху до членства в Євросоюзі.