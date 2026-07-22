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Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 22.07.2026

Відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу тимчасово відкладено. Причиною затримки стала непохитна позиція Угорщини, яка відмовилася погодити результати скринінгу кластерів 2 та 3. Про це у середу, 22 липня 2026 року, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інформовані джерела у структурах ЄС.

Деталі засідання робочої групи COELA

У середу під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) дипломати вже вдруге намагалися отримати згоду угорської сторони. Проте досягти компромісу так і не вдалося.

Джерело видання у Брюсселі прокоментувало перебіг консультацій:

📢 «COELA вдруге не змогла затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України та Молдови через небажання Угорщини. Питання відкладене до вересня», – повідомило джерело видання.

Наступну спробу розглянути та затвердити результати аналізу європейського законодавства планують провести 1 вересня 2026 року, одразу після завершення літніх канікул у європейських інституціях.

Про які саме кластери йдеться

Заблоковані Будапештом напрями охоплюють ключові сектори економічної та регуляторної інтеграції:

  • Другий кластер: «Внутрішній ринок» (свобода руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили);
  • Третій кластер: «Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання» (цифрова трансформація, податки, промислова політика та соцзахист).
Хронологія євроінтеграційного процесу

Попри поточну затримку, переговорний процес уже пройшов декілька фундаментальних етапів.

  • 15 червня: у Люксембурзі офіційно відкрили первинний переговорний кластер 1 «Основи» для України та Молдови. Цей етап став початком безпосередніх переговорів щодо вступу країн до Європейського Союзу.
  • 10 липня: на засіданні у Брюсселі посли країн Європейського Союзу підтримали рішення про відкриття, а 14 липня ЄС офіційно відкрив для України, шостий переговорний кластер в межах процесу вступу до ЄС. Йдеться про напрям Зовнішні відносини, який є одним із ключових етапів на шляху до членства в Євросоюзі.
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