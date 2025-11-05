Четвер, 6 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Анджеліна Джолі справляла нужду в ТЦК – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Анджеліна Джолі справляла нужду в ТЦК - ЗМІ

У Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка нещодавно прибула до України. Як повідомляє ТСН.ua та Кореспондент, вночі при в’їзді до міста Південноукраїнськ працівники ТЦК та Нацгвардії зупинили два позашляховики, що входили до кортежу відомої голлівудської зірки.

Під час перевірки документів у одного з чоловіків виникли «проблеми», після чого військові вирішили доправити його до територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Попри спроби пояснити, що він супроводжує «важливу особу», представники силових структур наполягли на дотриманні процедури.

☝️ У результаті весь кортеж разом з Анджеліною Джолі попрямував до ТЦК у Південноукраїнську, де акторка особисто зайшла до приміщення, щоб розібратися у ситуації. У мережі вже з’явилися відео з місця події, на яких видно, як Джолі заходить до будівлі.

Поширену в Telegram-каналах інформацію про нібито затримання охоронця акторки спростували джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

📢 «З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua джерело в командуванні Сухопутних військ.

У відомстві наразі не підтверджують і не спростовують, чи був охоронець мобілізований після інциденту.

📌 Також про інцидент повідомив й народний депутат України, Олексій Гончаренко. Відповідні дописи він поширив у своїх соціальних мережах.

Анджеліна Джолі справляла нужду в ТЦК - ЗМІ

💬 За попередніми даними, Анджеліна Джолі прибула до України з особливою гуманітарною метою. Вона відвідала медичні заклади Херсонщини та поспілкувалася з дітьми, які постраждали від постійних російських обстрілів.

Це не перший візит Джолі до України: навесні 2022 року вона побувала у Львові з благодійною місією, відвідавши евакуаційні центри та лікарні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

ПОДІЇ

Українські спецслужби ліквідували ракету «орєшнік» на території рф

ВАЖЛИВО

Стрілянина у кременчуцькому ТЦК: поранено двох осіб

СУСПІЛЬСТВО

В Україні запрацює екосистема «Обрій» для підтримки безробітних

ВЛАДА

ОПЕК+ тимчасово призупинить зростання видобутку нафти

ВАЖЛИВО

Верховна Рада збільшила виплату при народженні дитини

ВАЖЛИВО

Канада виділить Україні понад $44 млн на підтримку енергетики

ВАЖЛИВО

Фейк: В Іспанії банда українців крала стільці з ресторанів

СТОПФЕЙК

Молдова остаточно закриває «русский дом» у Кишиневі

ПОЛІТИКА

Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

СУСПІЛЬСТВО

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

ПОДІЇ

У США пояснили ядерні випробування Трампа

ПОЛІТИКА

На фронті 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення: деталі Генштабу ЗСУ

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 137 бойових зіткнень, ворог запустив 2339 дронів-камікадзе

ВІЙНА

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"