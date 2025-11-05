Анджеліна Джолі справляла нужду в ТЦК – ЗМІ

У Миколаївській області стався інцидент за участю Анджеліни Джолі, яка нещодавно прибула до України. Як повідомляє ТСН.ua та Кореспондент, вночі при в’їзді до міста Південноукраїнськ працівники ТЦК та Нацгвардії зупинили два позашляховики, що входили до кортежу відомої голлівудської зірки.

Під час перевірки документів у одного з чоловіків виникли «проблеми», після чого військові вирішили доправити його до територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Попри спроби пояснити, що він супроводжує «важливу особу», представники силових структур наполягли на дотриманні процедури.

☝️ У результаті весь кортеж разом з Анджеліною Джолі попрямував до ТЦК у Південноукраїнську, де акторка особисто зайшла до приміщення, щоб розібратися у ситуації. У мережі вже з’явилися відео з місця події, на яких видно, як Джолі заходить до будівлі.

Поширену в Telegram-каналах інформацію про нібито затримання охоронця акторки спростували джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

📢 «З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua джерело в командуванні Сухопутних військ.

У відомстві наразі не підтверджують і не спростовують, чи був охоронець мобілізований після інциденту.

📌 Також про інцидент повідомив й народний депутат України, Олексій Гончаренко. Відповідні дописи він поширив у своїх соціальних мережах.

💬 За попередніми даними, Анджеліна Джолі прибула до України з особливою гуманітарною метою. Вона відвідала медичні заклади Херсонщини та поспілкувалася з дітьми, які постраждали від постійних російських обстрілів.

Це не перший візит Джолі до України: навесні 2022 року вона побувала у Львові з благодійною місією, відвідавши евакуаційні центри та лікарні.