У регіонах України діють графіки відключень електроенергії

Через російські обстріли у кількох регіонах України введено обмеження споживання електроенергії. Також діють графіки погодинних відключень, повідомило Укренерго у вівторок, 4 листопада.

📢 «Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. З 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень. У цей же час у тих самих областях вимушено будуть застосовуватись також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – йдеться у повідомленні.

⚠️ Через складну ситуацію в енергосистемі – період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні буде збільшений!

Час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

  • 08:00 – 22:00 – обсягом від 05, до 1,5 черги

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

  • 08:00 – 22:00 – для промислових споживачів

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Міненерго уточнило, що російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. На пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над поверненням стабільного постачання електроенергії споживачам.

Водночас фахівці відзначають зростання споживання електроенергії у ранкові години. Воно піднялося на 2,5% у порівнянні з показниками понеділка. Причиною стала хмарна дощова погода, що зменшила ефективність побутових сонячних станцій. Через це українці активніше використовують енергію із загальної мережі.

📢 «Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання – з 15:00 до 22:00», – закликали в Укренерго.

☝️ Енергетики нагадують, що навіть незначна економія електроенергії допомагає зменшити навантаження на систему в години пікового споживання та прискорює відновлення після атак.

👉 Нагадаємо, що у минулу п’ятницю внаслідок атак безпілотників-камікадзе у низці областей України фіксувалися масові знеструмлення. Протягом доби діяли погодинні відключення споживачів від 0,5 до 3 черг, а в окремих регіонах графіки обмежень продовжили і в суботу. Також станом на ранок 3 листопада в Україні були скасовані графіки погодинних відключень електроенергії.

