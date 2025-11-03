Cкасовано графіки відключень електроенергії в усіх регіонах

Станом на ранок 3 листопада в Україні скасовано графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

📢 «Завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – на даний час графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів скасовані в усіх регіонах. Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання – з 16:00 до 22:00», – йдеться у повідомленні компанії.

Разом із тим, унаслідок нових російських атак залишаються знеструмлені споживачі в кількох областях. Найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині, де аварійні бригади продовжують відновлення енергопостачання.

⚡ Укренерго зазначає, що споживання електроенергії залишається високим. Станом на 8:30 воно перевищувало на 6,8% показники в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 жовтня.

📢 «Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження», – пояснили в компанії.

Енергетики закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години – з 16:00 до 22:00, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і зменшити навантаження на мережу.

👉 Нагадаємо, що напередодні, після масованих атак безпілотників типу «Shahed», у кількох областях України було зафіксовано знеструмлення, а протягом п’ятниці та суботи діяли графіки відключень тривалістю від 0,5 до 3 черг.

⚠️ Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).