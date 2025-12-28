Неділя, 28 Грудня, 2025
У Парижі на 92-му році життя померла Бріжіт Бардо

Денис Молотов
У Парижі на 92-му році життя померла Бріжіт Бардо
Фото з відкритих джерел: відома французька акторка, співачка Бріжіт Бардо.

У віці 91 року померла відома французька акторка, співачка та ікона світового кінематографа Бріжіт Бардо. Про її смерть у неділю, 28 грудня, повідомило видання Le Figaro з посиланням на заяву благодійної організації акторки.

Fondation Brigitte Bardot із глибоким сумом повідомив про смерть своєї засновниці та президентки:

📢 «Фонд Бріжіт Бардо з величезним сумом заявляє про смерть мадам Бріжіт Бардо — всесвітньо відомої акторки та співачки, яка відмовилася від престижної кар’єри, щоб повністю присвятити себе захисту тварин».

За наявною інформацією, Бріжіт Бардо померла у Парижі. Офіційна причина смерті наразі не оприлюднюється.

☝️ Бріжіт Бардо була однією з найвпливовіших постатей французького кіно XX століття. За свою кар’єру вона зіграла у понад 50 фільмах, брала участь у численних телевізійних і музичних проєктах та записала близько 80 пісень. Вона також працювала як фотомодель, танцюристка та авторка автобіографічних книжок.

ℹ️ Світову славу Бардо принесла роль у фільмі «І Бог створив жінку» (1956), після якої вона стала головним секс-символом 1950–1960-х років. Її образ зруйнував усталені канони жіночих ролей у кіно, а сама акторка стала однією з перших, хто наважився на відверті сцени на великому екрані.

Справжній культовий статус за Бріжіт Бардо закріпили фільми:
  • «І Бог створив жінку» (1956),
  • «Бабетта йде на війну» (1959),
  • «Істина» (1960),
  • «Зневага» (1963).

Саме ці роботи зробили її символом французького кінематографа та однією з найвпізнаваніших акторок світу.

Попри те що Бардо ніколи не називала себе феміністкою, у Франції її часто вважають провісницею жіночого руху та уособленням емансипації в мистецтві.

☝️ У 1973 році Бріжіт Бардо несподівано для шанувальників оголосила про завершення акторської кар’єри. Після цього вона повністю присвятила себе боротьбі за права тварин, заснувавши власний благодійний фонд, який здобув міжнародне визнання.

Раніше протягом року в медіа неодноразово з’являлися повідомлення про госпіталізацію акторки та хірургічні втручання. На початку зими Бріжіт Бардо публічно зверталася до прихильників із проханням не хвилюватися за її стан здоров’я.

👉 Також нагадаємо, що у віці 66-ти років у Львові внаслідок важкої хвороби помер відомий український співак Степан Гіга.

