Не стало Степана Гіги: народний артист України пішов із життя у 66 років

У віці 66-ти років у Львові внаслідок важкої хвороби помер відомий український співак Степан Гіга. Про смерть артиста Zaxid.net повідомив 12 грудня, посилаючись на власні джерела. За їхньою інформацією, Степан Гіга помер у реанімаційному відділенні Першого ТМО Львова, де медики боролися за його життя з кінця листопада.

За даними видання, співак перебував у тяжкому стані з 19 листопада, а декілька днів тому лікарі були змушені провести ампутацію ноги через критичні ускладнення. У повідомленні зазначено:

📢 «Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. В лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу».

19 листопада команда артиста оприлюднила інформацію про його екстрену госпіталізацію та термінову операцію. Тоді стан співака медики оцінювали як тяжкий. Українські ЗМІ повідомляли, що в Гіги виникли серйозні ускладнення вірусної хвороби, які загострилися через його давнє хронічне захворювання — цукровий діабет.

ℹ️ Степан Гіга народився у 1959 році в селі Білки на Закарпатті. У листопаді цього року артист відзначив своє 66-річчя. Свій перший сольний альбом він випустив у 1995 році, після чого популярність виконавця стрімко зростала. Уже в 1998 році Гіга отримав звання заслуженого артиста України, а у 2002 році — високе звання народного артиста України.

За десятиліття творчості він подарував українській публіці численні хіти, серед яких найбільш відомі «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат». Його пісні регулярно звучали на радіо, телебаченні та на великих концертних сценах країни.

У контексті культурних тенденцій варто нагадати, що, за даними останніх досліджень, споживання україномовної музики зросло майже вдвічі після 2022 року. Якщо до російського повномасштабного вторгнення українськомовний контент становив близько 33%, то до 2025 року його частка зросла до 57%, що також свідчить про підвищений інтерес до українських артистів і їхньої творчої спадщини, включно з творами Степана Гіги.