У Нью-Йорку Зеленський та Рютте домовлялися про розширення ініціативи PURL

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про зустріч глава держави повідомив у Facebook та на сайті Офісу президента у четвер, 25 вересня.

Основною темою стали питання ефективності та подальшого розвитку ініціативи PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за рахунок внесків країн-членів НАТО.

📢 «За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд доларів, і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній», – заявив Зеленський.

☝️ Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням безпеки у зв’язку з ескалацією російської агресії. Президент України підкреслив:

📢 «Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії росії».

Ініціатива PURL наразі відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України. Нещодавно до країни вже прибуло перше військове обладнання, яке передбачене домовленостями між США та НАТО в межах цієї програми.

Зустріч Зеленського та Рютте у Нью-Йорку підтвердила готовність Альянсу підтримувати Україну та посилювати колективні механізми безпеки, спрямовані на стримування російських загроз.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із лідером Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

