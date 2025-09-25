Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини

Шостий президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із лідером Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Про це у четвер, 25 вересня, повідомила пресслужба глави держави.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке, яким було офіційно оголошено про відновлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Зеленський наголосив, що Україна вітає цей крок і готова підтримати сирійський народ на шляху до миру та стабільності.

Під час перемовин президенти детально обговорили потенційні напрями співпраці, зокрема реалізацію спільних проєктів у сфері сільського господарства. Окрему увагу сторони приділили темам безпеки, наголосивши на важливості спільної протидії загрозам, які постають перед обома державами.

Глави держав домовилися, що основою майбутніх українсько-сирійських відносин стануть взаємна повага, довіра та гідність.

☝️ Нагадаємо, у Сирії вже визначили дату перших парламентських виборів після повалення режиму Башара Асада. Голосування за новий склад Народних зборів призначене на 5 жовтня.

👉 Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 24 вересня, провів у Нью-Йорку зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою.