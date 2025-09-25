Четвер, 25 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та Сирія відновлюють дипломатичні відносини

Шостий президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із лідером Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Про це у четвер, 25 вересня, повідомила пресслужба глави держави.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке, яким було офіційно оголошено про відновлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Зеленський наголосив, що Україна вітає цей крок і готова підтримати сирійський народ на шляху до миру та стабільності.

Під час перемовин президенти детально обговорили потенційні напрями співпраці, зокрема реалізацію спільних проєктів у сфері сільського господарства. Окрему увагу сторони приділили темам безпеки, наголосивши на важливості спільної протидії загрозам, які постають перед обома державами.

Глави держав домовилися, що основою майбутніх українсько-сирійських відносин стануть взаємна повага, довіра та гідність.

☝️ Нагадаємо, у Сирії вже визначили дату перших парламентських виборів після повалення режиму Башара Асада. Голосування за новий склад Народних зборів призначене на 5 жовтня.

👉 Також повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 24 вересня, провів у Нью-Йорку зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

ЛУГАНЩИНА

Зеленський ввів три нові пакети санкцій проти рф та її союзників

ВЛАДА

Російські війська використовують газотранспортну систему для проникнення до позицій ЗСУ – Вloomberg

ВІЙНА

КНДР заявила про розробку «потужної секретної зброї»

ПОЛІТИКА

Попаснянська громада забезпечила літній відпочинок для понад 380 дітей

ЛУГАНЩИНА

Трамп призупинив допомогу Тайваню через переговори з Китаєм – ЗМІ

ПОЛІТИКА

росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа – гендиректор “Укрзалізниці”

ПОДІЇ

Третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніше тисне на Лиманському: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Зеленський після зустрічі з Трампом: жодних обмінів територіями

ВАЖЛИВО

Вбивство підлітка у Києві: ексспівробітник УДО отримав довічне ув’язнення

ВАЖЛИВО

ЄС планує мита на російську нафту для Угорщини та Словаччини

ВАЖЛИВО

Запчастини та обслуговування Mazda 5: поради та ціни

СУСПІЛЬСТВО

У Брюсселі затвердили 19 пакет санкцій проти рф, очікується оголошення

ВАЖЛИВО

Макрон оголосив про визнання Палестини на Генасамблеї ООН

ВАЖЛИВО

Європа занепокоєна скороченням безпекової допомоги від США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"