Технологічний «щит» Європи: ЄК запускає Альянс з Україною щодо БпЛА

Європейська Комісія офіційно оголосила про створення EU–Ukraine Drone Alliance. Це промислова платформа, що об’єднає розробників, військових та інвесторів для створення єдиної екосистеми безпілотних систем і засобів РЕБ, базуючись на реальному бойовому досвіді України. Проводиться прийом заявок на вступ до засновників, повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 5 травня.

Формування Ради засновників: старт прийому заявок

У вівторок, 5 травня 2026 року, Брюссель відкрив конкурс на відбір членів-засновників альянсу. ЄК шукає юридичних осіб із бездоганною репутацією та доведеною експертизою у сферах:

Виробництва оборонних БпЛА різних типів.

Розробки систем протидії дронам (C-UAS).

Впровадження інноваційних рішень у сфері ШІ для автономних польотів.

ЄС прагне сформувати першу раду альянсу, яка визначатиме стратегічні пріоритети та напрями фінансування спільних проєктів.

Уроки України як фундамент безпеки ЄС

Єврокомісія вперше офіційно визнала, що розвиток європейського потенціалу має базуватися на «уроках, отриманих із досвіду України». Постійні порушення повітряного простору країн ЄС російськими апаратами підштовхнули блок до прискореного створення гнучкого та сучасного захисту.

Хто увійде до Альянсу:

Гіганти індустрії та новатори: Великі оборонні концерни поряд зі стартапами, що масштабуються.

Географія: Учасники з України, країн ЄС, а також держав Європейської економічної зони (EFTA).

Кінцеві користувачі: Військові підрозділи, які надаватимуть фідбек для миттєвого вдосконалення технологій.

Фінансове підкріплення: 6 мільярдів євро до кінця червня

Ініціатива підкріплена потужним фінансовим ресурсом. Напередодні, 4 травня, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили деталі першого великого траншу під час зустрічі в Єревані.

Україна отримає 6 млрд євро до кінця другого кварталу 2026 року. Кошти спрямують виключно на масштабування спільного виробництва дронів. Виплата здійснюється в межах масштабного кредитного пакета обсягом 90 млрд євро, спрямованого на довгострокову підтримку України.