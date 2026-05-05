ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Технологічний «щит» Європи: ЄК запускає Альянс з Україною щодо БпЛА

Денис Молотов
Технологічний «щит» Європи: ЄК запускає Альянс з Україною щодо БпЛА
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Європейська Комісія офіційно оголосила про створення EUUkraine Drone Alliance. Це промислова платформа, що об’єднає розробників, військових та інвесторів для створення єдиної екосистеми безпілотних систем і засобів РЕБ, базуючись на реальному бойовому досвіді України. Проводиться прийом заявок на вступ до засновників, повідомляється на сайті ЄК у вівторок, 5 травня.

Формування Ради засновників: старт прийому заявок

У вівторок, 5 травня 2026 року, Брюссель відкрив конкурс на відбір членів-засновників альянсу. ЄК шукає юридичних осіб із бездоганною репутацією та доведеною експертизою у сферах:

  • Виробництва оборонних БпЛА різних типів.
  • Розробки систем протидії дронам (C-UAS).
  • Впровадження інноваційних рішень у сфері ШІ для автономних польотів.

ЄС прагне сформувати першу раду альянсу, яка визначатиме стратегічні пріоритети та напрями фінансування спільних проєктів.

Уроки України як фундамент безпеки ЄС

Єврокомісія вперше офіційно визнала, що розвиток європейського потенціалу має базуватися на «уроках, отриманих із досвіду України». Постійні порушення повітряного простору країн ЄС російськими апаратами підштовхнули блок до прискореного створення гнучкого та сучасного захисту.

Хто увійде до Альянсу:

  • Гіганти індустрії та новатори: Великі оборонні концерни поряд зі стартапами, що масштабуються.
  • Географія: Учасники з України, країн ЄС, а також держав Європейської економічної зони (EFTA).
  • Кінцеві користувачі: Військові підрозділи, які надаватимуть фідбек для миттєвого вдосконалення технологій.
Фінансове підкріплення: 6 мільярдів євро до кінця червня

Ініціатива підкріплена потужним фінансовим ресурсом. Напередодні, 4 травня, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили деталі першого великого траншу під час зустрічі в Єревані.

Україна отримає 6 млрд євро до кінця другого кварталу 2026 року. Кошти спрямують виключно на масштабування спільного виробництва дронів. Виплата здійснюється в межах масштабного кредитного пакета обсягом 90 млрд євро, спрямованого на довгострокову підтримку України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кредит на € 90 млрд: перші 6 мільярдів на дрони власного виробництва

ВАЖЛИВО

Двоє представників ТЦК загинули в ДТП на Черкащині

ВАЖЛИВО

Чи зможе росія затопити Україну, руйнуючи дамби водосховищ

ПОДІЇ

Ізраїль відмовився від краденого українського зерна

ВАЖЛИВО

На Харківщині росіяни атакували хлібний фургон

ВІЙНА

У Херсоні дрони рф атакували авто з робітниками та «швидку»

ВАЖЛИВО

Дію чинного тарифу на електроенергію для населення продовжено

ВЛАДА

Побиття підлітка працівниками ТЦК: поліція розслідує інцидент на Рівненщині

КРИМІНАЛ

Атака на Ізмаїл: під ударом портова інфраструктура

ВІЙНА

Стрілянина біля Білого дому: нейтралізовано озброєного нападника

ПОДІЇ

У Херсоні окупанти атакують маршрутки дронами, є загиблі та поранені діти

ВАЖЛИВО

Справу ще одного окупанта за жорстоке вбивство цивільного в Бучі скеровано до суду

ПОДІЇ

Суцільна лінія оборони до Сум не означає наступ на Київ – експерт пояснив загрози з півночі

ПОДІЇ

Іран надав США останній план завершення війни

ВАЖЛИВО

На Дніпропетровщині розпочався суд над бійцями «Вовків Да Вінчі»

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип