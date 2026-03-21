У МЗС заявили про можливі тортури українців в Угорщині

Міністерство закордонних справ України закликає до ретельного розслідування інформації щодо дії угорських силовиків проти українських громадян. ЗМІ повідомляють, що угорські силовики застосовували методи КДБ під час затримання інкасаторів. Про це заявив речник відомства Георгій Тихий.

За його словами, позиція України щодо поводження з українцями під час інциденту в Угорщині вже була озвучена, однак нові повідомлення у ЗМІ потребують додаткової правової оцінки.

☝️ Тихий наголосив, що за своїми методами дії, про які повідомляють медіа, можуть бути прирівняні до тортур.

Раніше в МЗС зазначали, що затриманим не надали належної медичної допомоги, попри її необхідність. Крім того, одному з інкасаторів зробили ін’єкцію, яка погіршила його стан.

📢 «Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань і відповідних судових процесів, які тривають», – наголосив Тихий.

У відомстві підкреслили, що Київ наполягає на притягненні до відповідальності всіх осіб, причетних до викрадення українців і негуманного поводження з ними.

Також українська сторона вимагає повернення коштів і банківських металів, що належать «Ощадбанку».

Нагадаємо, за даними The Guardian, угорські оперативники могли застосувати примусову ін’єкцію до одного із семи затриманих інкасаторів. Повідомляється, що після цього чоловік знепритомнів і його довелося госпіталізувати.

Інцидент стався 6 березня — тоді були затримані два інкасаторські автомобілі з готівкою та банківськими металами, а також семеро працівників інкасації.

☝️ В Україні вже відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення інкасаторів на території Угорщини.