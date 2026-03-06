ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Українських інкасаторів можуть вислати з Угорщини після затримання

Денис Молотов
Українських інкасаторів можуть вислати з Угорщини після затримання
Фото ілюстративне з відкритих джерел: речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

В уряді Угорщини заявили про намір вислати сімох громадян України, яких раніше затримали співробітники Національної податкової та митної служби. Йдеться про працівників інкасаторських служб, яких угорці підозрюють у перевезенні значних сум готівки та золота через територію країни. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х (колишній Twitter).

За його словами, угорські правоохоронці встановили особи семи українців, затриманих під час перевезення великих обсягів готівкових коштів та дорогоцінних металів.

📢 «Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини», – написав Ковач.

Тим часом голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що представники регулятора терміново вирушають до Угорщини для з’ясування обставин інциденту із затриманими інкасаторськими бригадами та автомобілями Ощадбанку.

📢 «Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі», – написав Пишний у Facebook.

За його словами, паралельно Національний банк (НБУ) опрацьовує звернення до міжнародних партнерів та регуляторів. Йдеться, зокрема, про перевірку дотримання процедур CIT-контролю в країнах єврозони, а також про оцінку дій угорської сторони.

☝️ Очільник НБУ також наголосив, що українська сторона наполягає на отриманні офіційних пояснень щодо затримання співробітників банку.

📢 «Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку», – додав він.

Нагадаємо, раніше Ощадбанк повідомив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та семи співробітників на території Угорщини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська сторона фактично взяла працівників банку в заручники. За його словами, українські консули досі не отримали доступу до затриманих.

Пізніше Національна податкова та митна служба Угорщини пояснила, що інкасаторські автомобілі були зупинені «за підозрою у відмиванні коштів». За попередніми даними, серед затриманих міг бути колишній генерал української спецслужби, який нібито керував перевезенням вантажу.

За інформацією угорської сторони, у транспорті могли перебувати близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

