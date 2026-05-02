У Херсоні окупанти атакують маршрутки дронами, є загиблі та поранені діти

Субота, 2 травня 2026 року, стала днем масштабного дронового терору для Херсона. Російські агресори протягом ранку кілька разів прицільно атакували громадський транспорт та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів безпілотниками загинули двоє людей, понад десять мешканців отримали поранення, серед яких діти у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в суботу, 2 травня.

Ворог застосував тактику масованого використання різних типів БпЛА: від звичайних FPV-дронів до новітніх моделей «Молнія» та апаратів на оптоволоконному керуванні.

📍 07:00 — Дніпровський район (перший удар по маршрутці) Окупанти скинули вибухівку на маршрутний автобус.

Жертви: На місці загинули двоє людей — працівник комунальної служби та жінка.

На місці — працівник комунальної служби та жінка. Поранені: Семеро осіб (6 чоловіків та 1 жінка), серед яких четверо — комунальники.

📍 10:40 — Центральний район (другий удар по маршрутці) Ворожий безпілотник вдруге за ранок поцілив у громадський транспорт.

Постраждалі: Поранення отримав водій автобуса. Його госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

📍 12:30 — Дніпровський район (удар по підлітках) Чергова атака БпЛА призвела до тяжких наслідків для неповнолітніх.

Постраждалі: Двоє хлопців віком 15 та 17 років .

Двоє хлопців віком . Стан: Підлітки перебувають у тяжкому стані з вибуховими травмами, осколковими пораненнями та закритими черепно-мозковими травмами. Лікарі борються за їхні життя.

Коментар влади та військових

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підкреслив, що інтенсивність використання дронів цього ранку була надзвичайно високою. Окупанти одночасно випустили велику кількість БпЛА, щоб перевантажити засоби РЕБ та ППО.

📢 «Наші військові роблять усе можливе, щоб протидіяти цій загрозі. Водночас ризик повторних масованих атак залишається високим», — застеріг очільник області.

Нагадаємо

Атаки на Херсон відбувалися на тлі ворожих ударів по всій країні:

Харків: На світанку «шахед» влетів у квартиру 12-поверхівки. Боєприпас не здетонував, одну людину було поранено.

На світанку «шахед» влетів у квартиру 12-поверхівки. Боєприпас не здетонував, одну людину було поранено. Ізмаїл: Вночі ворог намагався поцілити в портову інфраструктуру, проте ППО відпрацювала ефективно, мінімізувавши пошкодження.

Вночі ворог намагався поцілити в портову інфраструктуру, проте ППО відпрацювала ефективно, мінімізувавши пошкодження. Протягом останньої доби Миколаїв та область перебувають під інтенсивним вогнем ворожих безпілотників. Основною ціллю окупантів стали об’єкти енергетики, що призвело до часткового знеструмлення обласного центру.

Влада Херсона закликає жителів максимально обмежити пересування вулицями, оскільки полювання ворожих дронів на цивільні автівки та автобуси триває.