Зеленський наклав санкції на Андрія Богдана

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Найрезонанснішим у списку стало прізвище колишнього очільника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Богдана. Окрім нього, під обмеження потрапили бізнес-партнери Віктора Медведчука та російські спортивні функціонери. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України, опубліковане в суботу, 2 травня.

📝 Хто потрапив під санкції: повний список

За оцінкою РНБО, діяльність цих осіб загрожує національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Андрій Богдан — ексголова Офісу Президента України (2019–2020), колишній адвокат Ігоря Коломойського. Богдан Пукіш — український бізнесмен, якого пов’язують із фінансовими структурами підсанкційного Віктора Медведчука. Алан Кірюхін — російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи A7A5, що використовується рф для обходу міжнародних санкцій. Станіслав Поздняков та Михайло Маміашвілі — російські спортивні функціонери, яких Україна визнала пропагандистами олімпійського спорту рф.

📋 Зміст обмежувальних заходів

Санкції введено терміном на 10 років. Пакет обмежень включає:

Блокування активів: повне зупинення права розпоряджатися майном та коштами на території України.

повне зупинення права розпоряджатися майном та коштами на території України. Економічна ізоляція: заборона торговельних операцій та участі в приватизації чи оренді державного майна.

заборона торговельних операцій та участі в приватизації чи оренді державного майна. Анулювання прав: зупинення дії ліцензій та інших дозволів.

зупинення дії ліцензій та інших дозволів. Державні нагороди: особи безстроково позбавляються всіх державних нагород та почесних звань України.

ℹ️ Нагадаємо: хто такий Андрій Богдан?

Постать Андрія Богдана була ключовою на початку каденції Володимира Зеленського.

Політичний шлях: Юрист за освітою, працював в уряді Миколи Азарова (через що підпадав під закон про люстрацію).

Юрист за освітою, працював в уряді Миколи Азарова (через що підпадав під закон про люстрацію). Роль у 2019-му: Був юридичним консультантом передвиборчого штабу Зеленського. Очолював Адміністрацію (пізніше Офіс) Президента з травня 2019 року.

Був юридичним консультантом передвиборчого штабу Зеленського. Очолював Адміністрацію (пізніше Офіс) Президента з травня 2019 року. Звільнення: У лютому 2020 року був відправлений у відставку, після чого його посаду обійняв Андрій Єрмак.

Системність санкційної політики

Це рішення є частиною ширшої стратегії РНБО щодо нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз. Раніше аналогічні укази було спрямовано проти:

Керівників окупаційних адміністрацій на загарбаних територіях.

Російських науковців та організацій, що сприяють агресії.

Фінансових мереж, що забезпечують економічну стійкість агресора.

👉 Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної.