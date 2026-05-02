Зеленський наклав санкції на Андрія Богдана

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Найрезонанснішим у списку стало прізвище колишнього очільника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Богдана. Окрім нього, під обмеження потрапили бізнес-партнери Віктора Медведчука та російські спортивні функціонери. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України, опубліковане в суботу, 2 травня.
📝 Хто потрапив під санкції: повний список
За оцінкою РНБО, діяльність цих осіб загрожує національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.
- Андрій Богдан — ексголова Офісу Президента України (2019–2020), колишній адвокат Ігоря Коломойського.
- Богдан Пукіш — український бізнесмен, якого пов’язують із фінансовими структурами підсанкційного Віктора Медведчука.
- Алан Кірюхін — російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи A7A5, що використовується рф для обходу міжнародних санкцій.
- Станіслав Поздняков та Михайло Маміашвілі — російські спортивні функціонери, яких Україна визнала пропагандистами олімпійського спорту рф.
📋 Зміст обмежувальних заходів
Санкції введено терміном на 10 років. Пакет обмежень включає:
- Блокування активів: повне зупинення права розпоряджатися майном та коштами на території України.
- Економічна ізоляція: заборона торговельних операцій та участі в приватизації чи оренді державного майна.
- Анулювання прав: зупинення дії ліцензій та інших дозволів.
- Державні нагороди: особи безстроково позбавляються всіх державних нагород та почесних звань України.
ℹ️ Нагадаємо: хто такий Андрій Богдан?
Постать Андрія Богдана була ключовою на початку каденції Володимира Зеленського.
- Політичний шлях: Юрист за освітою, працював в уряді Миколи Азарова (через що підпадав під закон про люстрацію).
- Роль у 2019-му: Був юридичним консультантом передвиборчого штабу Зеленського. Очолював Адміністрацію (пізніше Офіс) Президента з травня 2019 року.
- Звільнення: У лютому 2020 року був відправлений у відставку, після чого його посаду обійняв Андрій Єрмак.
Системність санкційної політики
Це рішення є частиною ширшої стратегії РНБО щодо нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз. Раніше аналогічні укази було спрямовано проти:
- Керівників окупаційних адміністрацій на загарбаних територіях.
- Російських науковців та організацій, що сприяють агресії.
- Фінансових мереж, що забезпечують економічну стійкість агресора.
👉 Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної.