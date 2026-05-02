Денис Молотов
Зеленський наклав санкції на Андрія Богдана
Ілюстративне фото з відкритих джерел / В.О. Зеленський та Андрій Богдан.

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб. Найрезонанснішим у списку стало прізвище колишнього очільника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Богдана. Окрім нього, під обмеження потрапили бізнес-партнери Віктора Медведчука та російські спортивні функціонери. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України, опубліковане в суботу, 2 травня.

📝 Хто потрапив під санкції: повний список

За оцінкою РНБО, діяльність цих осіб загрожує національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

  1. Андрій Богдан — ексголова Офісу Президента України (2019–2020), колишній адвокат Ігоря Коломойського.
  2. Богдан Пукіш — український бізнесмен, якого пов’язують із фінансовими структурами підсанкційного Віктора Медведчука.
  3. Алан Кірюхін — російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи A7A5, що використовується рф для обходу міжнародних санкцій.
  4. Станіслав Поздняков та Михайло Маміашвілі — російські спортивні функціонери, яких Україна визнала пропагандистами олімпійського спорту рф.
📋 Зміст обмежувальних заходів

Санкції введено терміном на 10 років. Пакет обмежень включає:

  • Блокування активів: повне зупинення права розпоряджатися майном та коштами на території України.
  • Економічна ізоляція: заборона торговельних операцій та участі в приватизації чи оренді державного майна.
  • Анулювання прав: зупинення дії ліцензій та інших дозволів.
  • Державні нагороди: особи безстроково позбавляються всіх державних нагород та почесних звань України.
ℹ️ Нагадаємо: хто такий Андрій Богдан?

Постать Андрія Богдана була ключовою на початку каденції Володимира Зеленського.

  • Політичний шлях: Юрист за освітою, працював в уряді Миколи Азарова (через що підпадав під закон про люстрацію).
  • Роль у 2019-му: Був юридичним консультантом передвиборчого штабу Зеленського. Очолював Адміністрацію (пізніше Офіс) Президента з травня 2019 року.
  • Звільнення: У лютому 2020 року був відправлений у відставку, після чого його посаду обійняв Андрій Єрмак.
Системність санкційної політики

Це рішення є частиною ширшої стратегії РНБО щодо нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз. Раніше аналогічні укази було спрямовано проти:

  • Керівників окупаційних адміністрацій на загарбаних територіях.
  • Російських науковців та організацій, що сприяють агресії.
  • Фінансових мереж, що забезпечують економічну стійкість агресора.

👉 Також нагадаємо, що Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар'ї Володіної.

