Удар по Краматорську: рф скинула авіабомби на центр міста, є численні жертви

У вівторок, 5 травня 2026 року, російська авіація завдала терористичного удару по густонаселеному району Краматорська. Використання фугасних авіабомб у самому серці міста призвело до значних руйнувань та загибелі цивільних мешканців.

Близько 17:00, коли на вулицях перебувало багато людей, ворожі літаки скинули на центральну частину міста три фугасні авіабомби (ФАБ). Про наслідки воєнного злочину повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та шостий президент України В.О. Зеленський.

📢 «Станом на 18:40 у Краматорську відомо про щонайменше 5 загиблих і 5 поранених. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки.На місці працюють всі відповідальні служби», – зазначив Філашкін.

Наслідки станом на вечір:

Жертви: Кількість загиблих зросла до 5 людей .

Кількість загиблих зросла до . Поранені: Наразі відомо про 12 травмованих громадян, яким надається невідкладна допомога.

Наразі відомо про громадян, яким надається невідкладна допомога. Руйнування: Вибуховою хвилею та прямими влучаннями пошкоджено десятки багатоповерхівок, велику кількість приватних авто та 4 адміністративні будівлі.

📢 «росіяни вдарили просто по центру міста, по людях. Це свідомий терор. На жаль, під завалами можуть бути ще мешканці, тому кількість жертв може зрости», — заявив Володимир Зеленський.

Рятувальна операція

На місці трагедії розгорнуто штаб ліквідації наслідків. Рятувальники ДСНС разом із поліцією та медиками проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків та розбирають завали. Психологи працюють із постраждалими та родичами загиблих.

Удар по Краматорську став частиною масштабної хвилі атак на українські міста протягом доби: