Вівторок, 25 Листопада, 2025
У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

Денис Молотов
У одній із бібліотек Подільського району столиці під час нічної повітряної тривоги стався інцидент в укритті: жінка не пускала людей до захисного приміщення. Про подію 25 листопада повідомила пресслужба поліції Києва.

📢 «Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття», – йдеться у повідомленні.

На місце прибула патрульна поліція, яка встановила всіх учасників події. Конфлікт між присутніми громадянами вдалося врегулювати.

📢 «Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників», – додали у поліції Києва.

У соцмережах також поширюється відео, на якому жінка пояснює свою відмову впускати людей тим, що, за її словами, укриття нібито облаштоване виключно для її особистих потреб.

⚠️ Увага! Відео містить нецензурну лексику!

👉 Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні БпЛА. У Києві відомо про шістьох загиблих та чотирнадцять постраждалих. Під ворожу атаку на енергосистему потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська й Харківська області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

