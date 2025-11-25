Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

У ніч на вівторок російські агресори завдали масштабного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та відразу кількох регіонах. Під ворожу атаку на енергосистему потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська й Харківська області. Про це 25 листопада повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві уточнили масштаби знеструмлень, спричинених нічною ракетно-дроновою атакою.

📢 «Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тис. в Одеській, 13 тис. у Чернігівській, понад 21 тис. на Дніпропетровщині та понад 8 тис. на Харківщині», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Наразі у всіх постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків чергової масованої атаки на енергосистему з боку рф.

Для стабілізації роботи енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській та Сумській областях запроваджено аварійні відключення. У Міністерстві нагадали, що сьогодні в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Укренерго, своєю чергою, попередило про подальше розширення обсягів відключень у регіонах, які зазнали ударів.

📢 «В усіх постраждалих регіонах будуть збільшені обсяги відключень електроенергії, ніж раніше планувалось», – повідомили в компанії.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Головною ціллю удару стали Київ і Київська область. У столиці загинули шестеро людей, ще 14 зазнали поранень.

Повітряні сили уточнили кількість запущених засобів ураження: російські війська застосували 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. Переважну частину ворожих ракет і дронів підрозділи ППО та РЕБ перехопили або подавили.

👉 Також нагадаємо, що російські війська 24 листопада здійснили чергову атаку по Сумській громаді, застосувавши дрони-камікадзе. Унаслідок удару в місті виникли проблеми з електропостачанням, частина району залишилася без світла.