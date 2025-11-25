Вівторок, 25 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

У ніч на вівторок російські агресори завдали масштабного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та відразу кількох регіонах. Під ворожу атаку на енергосистему потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська й Харківська області. Про це 25 листопада повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві уточнили масштаби знеструмлень, спричинених нічною ракетно-дроновою атакою.

📢 «Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тис. в Одеській, 13 тис. у Чернігівській, понад 21 тис. на Дніпропетровщині та понад 8 тис. на Харківщині», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Наразі у всіх постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків чергової масованої атаки на енергосистему з боку рф.

Для стабілізації роботи енергосистеми у Києві, а також у Харківській, Полтавській та Сумській областях запроваджено аварійні відключення. У Міністерстві нагадали, що сьогодні в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Укренерго, своєю чергою, попередило про подальше розширення обсягів відключень у регіонах, які зазнали ударів.

📢 «В усіх постраждалих регіонах будуть збільшені обсяги відключень електроенергії, ніж раніше планувалось», – повідомили в компанії.

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей Нагадаємо, у ніч проти вівторка російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Головною ціллю удару стали Київ і Київська область. У столиці загинули шестеро людей, ще 14 зазнали поранень.

Повітряні сили уточнили кількість запущених засобів ураження: російські війська застосували 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. Переважну частину ворожих ракет і дронів підрозділи ППО та РЕБ перехопили або подавили.

👉 Також нагадаємо, що російські війська 24 листопада здійснили чергову атаку по Сумській громаді, застосувавши дрони-камікадзе. Унаслідок удару в місті виникли проблеми з електропостачанням, частина району залишилася без світла.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку

ВІЙНА

Делегації в Женеві: підготовчі зустрічі щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

ЗМІ: “таємний мирний план” США передбачає «поступки» росіянам

ВАЖЛИВО

Фейк: В Україні до 2030 року з’являться 10 млн іммігрантів — законопроєкт

СТОПФЕЙК

Фейк: МОЗ України запровадив «обов’язкове загартовування для дітей віком до 6 років» через відключення опалення

СТОПФЕЙК

Фінляндія скликає саміт Східного флангу в Гельсінкі

ПОЛІТИКА

Критика та спільна заява ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

У Cloudflare підтвердили глобальний збій: компанія працює над усуненням

ВАЖЛИВО

Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

ПОДІЇ

За добу на фронті зафіксовано 890 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Духовний радник Трампа заявив про небезпеку «мирного плану» США

ПОЛІТИКА
02:50:18

ВАКС відправив під арешт Олексія Чернишова

ВАЖЛИВО

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів – Генштаб

ВІЙНА

Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ