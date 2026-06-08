Наслідки атаки російського «шахеда» по пасажирах на зупинці у Запоріжжі

Окупаційні російські війська у понеділок, 8 червня, підступно атакували ударним безпілотним літальним апаратом (БпЛА) зупинку громадського транспорту в одному зі спальних районів міста Запоріжжя. Внаслідок потужного вибуху на місці трагедії загинули люди, понад десяток отримали важкі поранення. Про це офіційно повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

На місце прильоту негайно прибули численні екіпажі швидкої допомоги, рятувальники ДСНС та оперативно-слідчі групи поліції.

За попередніми верифікованими даними ОВА, ворожий дрон типу «шахед» поцілив просто у пасажирський павільйон у Хортицькому районі міста (житловий масив Бабурка), де люди чекали на транспорт після завершення робочого дня.

📢 «На жаль, внаслідок ворожого прильоту двоє людей загинуло на місці, ще 15 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня важкості. Всім постраждалим наразі надається повний комплекс невідкладної медичної допомоги», – повідомив Іван Федоров.

Невдовзі в місцевих пабліках та соціальних мережах очевидці поширили жахливий запис камери відеоспостереження, яка зафіксувала безпосередній момент швидкісного удару безпілотника по людях на зупинці та подальшу детонацію бойової частини.

‼️ Серед поранених двоє дітей. Брати 11 та 13 років дістали травм через ворожу атаку по Запоріжжю. Хлопчикам надана медична допомога.

Полювання за громадським транспортом: пообідня атака на маршрутку

Цей жорстокий вечірній інцидент став частиною масштабного полювання окупантів за міським пасажирським транспортом Запоріжжя, яке тривало протягом усього понеділка.

Раніше цього ж дня, близько 14:50, голова ОВА Іван Федоров виходив на зв’язок з екстреним попередженням:

російський ударний безпілотник поцілив безпосередньо у цивільне маршрутне таксі, що рухалося одним із міських маршрутів. Внаслідок вибуху та розльоту осколків кузов маршрутки зазнав серйозних пошкоджень, вилетіли шибки. За попередніми даними медичних служб, поранення та гостру реакцію на стрес дістала одна літня пасажирка.

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Системний терор: суботні удари по критичній інфраструктурі

Поточні атаки на спальні райони є продовженням серії повітряних нальотів на місто, які ворог активізував на початку червня, намагаючись знищити промисловий потенціал регіону.

Нагадаємо раніше 6 червня офіційні джерела повідомили, що в Запоріжжі двоє цивільних чоловіків загинули через масовану атаку російських дронів. Під час тих вихідних рейдів суттєві руйнування та пошкодження обладнання були зафіксовані на великих об’єктах критичної та промислової інфраструктури, що призвело до локальних пожеж та тимчасового знеструмлення одного з великих мікрорайонів обласного центру.

Слідчі ГУ Національної поліції в Запорізькій області розпочали огляд та фіксацію залишків ворожого безпілотника для відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

👉 Також нагадаємо, що російські війська поцілили по двох автозаправних станціях у Павлоградському районі Дніпропетровської області. На місцях атак виникли масштабні пожежі та дістали поранення мирні громадяни.