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Планується термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо України

Денис Молотов
Денис Молотов
Планується термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні у понеділок, 8 червня 2026 року. Міжнародна ініціатива стала прямою реакцією на офіційний запит української сторони, надісланий одразу після чергової масштабної та руйнівної повітряної атаки російської федерації на цивільні об’єкти.

Офіційний Київ сподівається, що засідання безпосередньо сприятиме суттєвому посиленню консолідованого міжнародного тиску на москву та дозволить детально обговорити подальші практичні кроки з довгострокового врегулювання війни. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ескалація з боку кремля та руйнування мирних ініціатив

Як зазначив глава МЗС України, останні масовані ракетно-дронові обстріли з боку російських військ наочно і беззаперечно демонструють продовження агресивного курсу кремля на свідому ескалацію військового конфлікту.

За словами міністра, подібні терористичні дії не лише грубо суперечать засадам та Статуту ООН, але й максимально ускладнюють чи роблять неможливими будь-які поточні мирні дипломатичні ініціативи європейських союзників. Україна ж, у свою чергу, твердо наполягає на критичній важливості збереження, стабілізації та подальшого розширення фінансової та військово-технічної міжнародної підтримки.

Порядок денний засідання Радбезу ООН

Під час запланованого засідання члени Ради Безпеки ООН мають намір комплексно розглянути важкі наслідки останніх повітряних атак, детально обговорити загальну ситуацію у сфері міжнародної безпеки. А також оцінити поточний операційний стан справ.

Українські дипломатичні місії у Нью-Йорку фокусуватимуть основну увагу присутніх на таких стратегічних напрямках:

  • Фіксація ударів. Надання детальних звітів та фотодоказів щодо прямих прицільних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі країни;
  • Обізнаність партнерів. Підвищення рівня інформованості нейтральних країн та стратегічних партнерів щодо реальних масштабів руйнувань промислового потенціалу;
  • Мирний трек. Підняття та обговорення питань щодо реалізації раніше задекларованих міжнародних ініціацій, спрямованих на досягнення справедливого і довготривалого миру.

Україна публічно висловила глибоку вдячність усім іноземним державам, які продовжують займати безкомпромісну активну позицію у захисті її суверенних інтересів на міжнародній арені. Андрій Сибіга окремо підкреслив, що безперервний та жорсткий дипломатичний тиск на росію залишається одним із ключових механізмів для забезпечення справедливого і тривалого врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, подібні засідання Радбезу з ініціативи українського уряду неодноразово проводилися й раніше після кожної великої атаки з боку росії.

👉 Також стало відомо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Ворог запустив понад 5,8 тис. дронів та скинув 188 керованих авіабомб.

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