ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Генсек НАТО Марк Рютте приїхав до України

Денис Молотов
Денис Молотов
Генсек НАТО Марк Рютте приїхав до України
Фото: візит Генерального секретаря НАТО до Києва / 03.06.2026

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до столиці України. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» та низка інформаційних видань у середу, 3 червня. Також було оприлюднено перші оперативні кадри візиту високопосадовця.

Залізнична компанія опублікувала фотографію безпосередньо з центрального залізничного вокзалу у місті Києві, куди прибув спеціальний поїзд із високопосадовцем. На світлині чітко видно, що першою особою, яка зустрічала генерального секретаря на пероні, став міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Генсек НАТО Марк Рютте приїхав до України 02
Фото: візит Генерального секретаря НАТО до Києва / Укрзалізниця / Telegram / 03.06.2026

Залізничники супроводили оприлюднені матеріали офіційним коментарем:

📢 «Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни», – йдеться у дописі.

Однак через деякий час згадане повідомлення про приїзд Марка Рютте було повністю видалене з офіційних соцмереж «Укрзалізниці».

Динаміка візитів європейського політика на посаді керівника блоку:

  • Це вже четвертий офіційний візит Марка Рютте до України безпосередньо у статусі генерального секретаря НАТО;
  • Востаннє перед цим візитом він відвідував українську столицю 3 лютого поточного року, де обговорював прискорення постачання літаків F-16 та артилерійських боєприпасів;.
Генсек НАТО Марк Рютте приїхав до України 01
Фото: візит Генерального секретаря НАТО до Києва / 03.06.2026

Новий раунд переговорів у Києві проходить на тлі необхідності термінового посилення українського неба після того, як рашисти провели серію безпрецедентних комбінованих нальотів ракет та БпЛА на цивільну і паливну інфраструктуру країни.

Безпекові попередження кремлю щодо ядерного шантажу

Окрім суто технічних питань постачання зброї, візит Марка Рютте має на меті продемонструвати непохитну політичну позицію Альянсу на тлі спроб залякування з боку російської федерації.

Нагадаємо, у травні поточного року генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив жорстку публічну заяву, попередивши росію щодо катастрофічних наслідків можливого застосування ядерної зброї. Його коментар пролунав на тлі проведення масштабних спільних тактичних ядерних навчань збройних сил росії та Білорусі поблизу українських кордонів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Посольство США в Києві продовжує роботу: офіційна заява щодо безпекової ситуації

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпро: через влучання дрона горить термінал Нової пошти

ВАЖЛИВО

На базі координаційних центрів Луганщини мешканці Мілівської громади реалізують культурні проєкти

ЛУГАНЩИНА

Фінляндія конфіскувала мільйони євро російських активів для Нафтогазу

ПОЛІТИКА

У Єврокомісії розповіли про майбутній статус українських чоловіків в ЄС

ВАЖЛИВО

Внаслідок російських атак на Сумщині поранені пошкоджено інфраструктуру, є поранені

ВІЙНА

Співробітника ТЦК арештовано за побиття чоловіка у Тернополі

ВАЖЛИВО

Туреччина планує продовжити постачання газу з рф

ПОЛІТИКА

Західні виробники зброї шикуються в чергу, щоб протестувати свої технології на війні в Україні – ЗМІ

ПОДІЇ

У Хмельницькій області вантажівка протаранила авто та влетіла в кафе

ПОДІЇ

У Дніпрі чоловік зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика

КРИМІНАЛ

Заява кремля про завершення війни «за добу»

ВАЖЛИВО

На росії готуються оголосити мобілізацію

ВАЖЛИВО

Повітряні сили оприлюднили результати відбиття атаки по Україні

ВАЖЛИВО

Удар по Дружківці: ворог застосував три авіабомби проти житлових багатоповерхівок

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип