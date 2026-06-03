Генсек НАТО Марк Рютте приїхав до України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до столиці України. Про це повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця» та низка інформаційних видань у середу, 3 червня. Також було оприлюднено перші оперативні кадри візиту високопосадовця.

Залізнична компанія опублікувала фотографію безпосередньо з центрального залізничного вокзалу у місті Києві, куди прибув спеціальний поїзд із високопосадовцем. На світлині чітко видно, що першою особою, яка зустрічала генерального секретаря на пероні, став міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Залізничники супроводили оприлюднені матеріали офіційним коментарем:

📢 «Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни», – йдеться у дописі.

Однак через деякий час згадане повідомлення про приїзд Марка Рютте було повністю видалене з офіційних соцмереж «Укрзалізниці».

Динаміка візитів європейського політика на посаді керівника блоку:

Це вже четвертий офіційний візит Марка Рютте до України безпосередньо у статусі генерального секретаря НАТО;

Востаннє перед цим візитом він відвідував українську столицю 3 лютого поточного року, де обговорював прискорення постачання літаків F-16 та артилерійських боєприпасів;.

Новий раунд переговорів у Києві проходить на тлі необхідності термінового посилення українського неба після того, як рашисти провели серію безпрецедентних комбінованих нальотів ракет та БпЛА на цивільну і паливну інфраструктуру країни.

Безпекові попередження кремлю щодо ядерного шантажу

Окрім суто технічних питань постачання зброї, візит Марка Рютте має на меті продемонструвати непохитну політичну позицію Альянсу на тлі спроб залякування з боку російської федерації.

Нагадаємо, у травні поточного року генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив жорстку публічну заяву, попередивши росію щодо катастрофічних наслідків можливого застосування ядерної зброї. Його коментар пролунав на тлі проведення масштабних спільних тактичних ядерних навчань збройних сил росії та Білорусі поблизу українських кордонів.