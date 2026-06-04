Луганщина вшанувала маленьких українців, загиблих внаслідок російської агресії

Воєнні злочини російської федерації проти цивільного населення України щодня приносять нові трагедії, руйнуючи тисячі доль та забираючи життя громадян нашої держави. Фіксація кожної втрати та вшанування пам’яті неповнолітніх українців, чиє дитинство було насильно обірване або покалічене ракетно-дроновими обстрілами, є важливим елементом збереження національної пам’яті та правового тиску на міжнародній арені.

Луганська область офіційно вшанувала пам’ять безневинних українських дітей — жертв агресії. Траурні заходи відбулися у четвер, 4 червня, у межах загальнонаціональних пам’ятних платформ.

Керівництво обласної адміністрації звернулося до присутніх із закликом ніколи не забувати про ціну, яку країна платить за власну свободу та суверенітет. Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов виступив із промовою:

📢 «Ворог не робить винятків для своїх жертв. Особливо прикро, коли ними стають найбільш беззахисні – наші діти. Останні події у Дніпрі це знову, на жаль, підтвердили. Пам’ять кожної безневинної дитини – жертви російської агресії має бути вшановано в Україні!»

Сьогодні Олексій Смирнов, а також уповноважені представники релокованих територіальних громад Луганщини взяли безпосередню участь у щорічній акції «Голоси дітей». Цю важливу соціальну ініціативу було вперше започатковано Першою леді Оленою Зеленською у 2022 році.

Усі присутні на самому початку офіційного заходу долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування пам’яті громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації.

Акція «Голоси дітей» на Алеї Захисників у Дніпрі

На знак вічної пам’яті про маленьких українців, які передчасно загинули внаслідок російської агресії, учасники меморіальної акції розвісили символічні срібні дзвіночки на деревах Алеї Захисників та Захисниць Луганщини у місті Дніпро.

Локація була обрана не випадково, адже саме Дніпропетровська область наразі прихистила найбільшу кількість евакуйованих мешканців та державних установ з Луганщини.

Трагічна статистика правоохоронних органів станом на 2026 рік

Рівень людських втрат серед наймолодшого покоління українців фіксується юристами та правоохоронцями щоденно. Станом на поточний 2026 рік, за офіційними перевіреними даними представників правоохоронних структур та органів опіки, безпосередньо в Луганській області офіційно зареєстровано 27 підтверджених фактів загибелі дітей. Ще 42 дитини отримали поранення різного ступеня важкості.

У масштабах усієї України з моменту початку повномасштабної російської збройної навали державними органами встановлено вже 2496 підтверджених випадків отримання поранень дітьми та 701 факт їхньої безпосередньої загибелі.

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Нагадаємо, що дата проведення акції має офіційне міжнародне та державне підґрунтя:

Щороку 04 червня, за офіційним рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 19 серпня 1982 року, в усьому цивілізованому світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії;

Відповідно до спеціальної профільної Постанови Верховної Ради України, у 2021 році на державному рівні було законодавчо встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Міжнародна спільнота має врахувати ці консолідовані дані для майбутніх трибуналів проти рф та посилення санкційного тиску на керівництво країни-агресора. Необхідно зупинити подальші вбивства українських дітей на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях.