Окупанти б’ють по АЗС на Дніпропетровщині

Окупаційні російські війська поцілили по двох автозаправних станціях у Павлоградському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого виникли масштабні пожежі та дістали поранення мирні громадяни. Про це офіційно повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Телеграм-каналі у понеділок, 8 червня 2026 року.

На місцях влучань негайно розгорнули роботу рятувальні загони ДСНС, які оперативно ліквідували всі осередки займання.

За оперативними даними голови ОВА, внаслідок цього обстрілу було сильно понівечене технологічне обладнання однієї із заправок, а від вибухової хвилі миттєво зайнялися кілька цивільних автівок, що перебували на території комплексу.

Під час «прильоту» важких поранень зазнав 62-річний чоловік. Бригади швидкої допомоги терміново госпіталізували його до медичного закладу у стані середньої тяжкості, наразі лікарі надають йому всю необхідну кваліфіковану допомогу.

Зведення ДСНС: трагедія у Нікополі та загальні втрати за добу

Паралельно про наслідки ворожих атак на інші райони області офіційно повідомили рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Статистика свідчить про значні руйнування в житлових масивах.

Внаслідок російських обстрілів протягом доби на Дніпропетровщині 1 людина загинула, а ще 5 громадян дістали травми різного ступеня важкості.

За верифікованою інформацією рятувальних служб, ситуація у розрізі локацій виглядає так:

Нікополь. Ворог завдав масованого удару по центральній частині міста. Вибухами суттєво пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, відділення банку, а також кілька місцевих магазинів. На превеликий жаль, внаслідок осколкових поранень на місці загинула 49-річна жінка, ще 4 людей були поранені. Вогнеборці ДСНС оперативно надали постраждалим невідкладну домедичну допомогу та транспортували їх до хірургічного відділення лікарні;

Ворог завдав масованого удару по центральній частині міста. Вибухами суттєво пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, відділення банку, а також кілька місцевих магазинів. На превеликий жаль, внаслідок осколкових поранень на місці загинула 49-річна жінка, ще 4 людей були поранені. Вогнеборці ДСНС оперативно надали постраждалим невідкладну домедичну допомогу та транспортували їх до хірургічного відділення лікарні; Павлоградський район. Під безпосередній удар рф потрапили дві великі АЗС. Рятувальники повністю ліквідували займання автомобілів та локалізували пожежу паливних баків, запобігши вибуху резервуарів. Постраждалим залишається один цивільний чоловік.

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Системний терор паливного сектору України

Поточні прильоти по заправних комплексах Дніпропетровщини є ланками єдиного ланцюга атак, спрямованих на створення штучного паливного дефіциту у прифронтових областях.

Нагадаємо про супутні масштабні атаки на об’єкти АЗС в інших регіонах:

Чорнобаївська громада. Раніше російські війська вдарили важким безпілотником типу «шахед» по автозаправній станції на Херсонщині. Внаслідок тієї ворожої повітряної атаки загинула 35-річна жінка-оператор, а ще семеро цивільних осіб зазнали важких травмувань;

Раніше російські війська вдарили важким безпілотником типу «шахед» по автозаправній станції на Херсонщині. Внаслідок тієї ворожої повітряної атаки загинула 35-річна жінка-оператор, а ще семеро цивільних осіб зазнали важких травмувань; Чернігівська область. Також офіційно повідомлялося, що протягом останнього часу рф одночасно вдарила за допомогою дронів «Гербера» по трьох великих АЗС на Чернігівщині (у Корюківському районі, Сновську та Городні), що викликало серйозні пожежі адміністративних будівель.

Слідчо-оперативні групи продовжують ретельну роботу для відкриття кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни.