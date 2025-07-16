ЄС планує рекордний бюджет на 2028–2034 роки – ЗМІ

Європейська комісія розглядає можливість ухвалення найбільшого бюджету в історії ЄС — 1,717 трильйона євро. Про це повідомило видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Як зазначається, мова йде про централізований фінансовий план на семирічний період, який стартує з 2028 року. У разі схвалення, загальний обсяг видатків складе 1,23% валового національного доходу ЄС, що помітно вище за чинний показник — близько 1,1%.

📢 «Проєкт бюджету з цією сумою вже підтвердили чотири європейські чиновники та дипломати. Остаточну цифру зберігають у таємниці настільки ретельно, що більшість із 27 комісарів дізналися її лише у вівторок пізно ввечері», — йдеться у публікації. Остаточне обговорення заплановане на середу. Представники Комісії відмовилися від офіційних коментарів.

📊 За даними джерел, спеціальний позабюджетний фонд для України в межах цього бюджету може становити 88 млрд євро. Кошти надходитимуть у вигляді грантів і кредитів.

Раніше повідомлялося про підготовку ЄС до створення окремого фонду допомоги Україні обсягом 100 млрд євро, що функціонуватиме за моделлю вже діючих фінансових інструментів підтримки.

📈 Від початку повномасштабної агресії рф Євросоюз надав Україні близько 160 млрд євро допомоги, включно з ініціативою G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В рамках цієї ініціативи $50 млрд будуть направлені на потреби Києва, з яких 20 млрд планують покрити за рахунок заморожених російських активів.

🔍 Також джерела Politico повідомляють, що ЄС шукає додаткові $19 млрд для фінансування України. Згідно з планом, ці кошти мають бути виділені до настання зими, з огляду на нестабільність американської допомоги.