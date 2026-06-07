Примус рф до миру: перерізання сухопутного коридору до Криму

Україна розпочала масштабну та скоординовану операцію із примусу росії до миру. Наразі Сили оборони намагаються втілити в життя той самий стратегічний задум з перерізання “сухопутного коридору в Крим“, який провалився під час масштабного контрнаступу 2023 року через щільне мінування та перевагу ворога в повітрі. Тільки тепер Україна діє абсолютно іншими, високотехнологічними методами і, схоже, досягає значного успіху. Про це пише впливове британське видання The Telegraph у своєму новому аналітичному огляді.

Іноземні журналісти зазначають, що ще пів року тому загальні оборонні позиції москви виглядали значно сильнішими: російські війська просувалися вперед, а Україна відчувала гострий дефіцит артилерійських ресурсів.

Однак нині ситуація на театрі бойових дій корінним чином змінюється. Українські ударні дрони дедалі частіше й масованіше завдають високоточних ударів по критично важливих об’єктах на території рф та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), внаслідок чого темпи загального російського наступу суттєво сповільнилися.

Полювання на магістралі Р-280 та безпілотна блокада

Британське видання звертає особливу увагу на трасу Р-280, яка безпосередньо з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і виходить на Кримський півострів. Саме ця асфальтована магістраль наразі стала однією з головних цілей для безперервних «санкційних» українських ударів.

Протягом останніх тижнів на цьому південному маршруті логістики відбуваються такі процеси:

✔️ Нищення транспорту. Регулярно та цілеспрямовано знищуються важкі військові вантажівки та колони з боєприпасами;

Регулярно та цілеспрямовано знищуються важкі військові вантажівки та колони з боєприпасами; ✔️ Паливний голод. Дрони-камікадзе масово уражають паливозаправники, позбавляючи техніку передових підрозділів пального;

Дрони-камікадзе масово уражають паливозаправники, позбавляючи техніку передових підрозділів пального; ✔️Зрив постачання. Постійні атаки повністю руйнують стабільне забезпечення російських угруповань військ, які намагаються утримувати позиції.

Як пише The Telegraph, поточна кампанія української армії фактично повністю відроджує одну з ключових ідей контрнаступу 2023 року — максимальну ізоляцію Криму. Проте тепер для реалізації цього плану використовуються не важкі танки, дефіцитні артилерійські снаряди та піхота, а виключно масовані рої ударних безпілотників українського виробництва. Водночас видання наголошує, що остаточний результат залежатиме від спроможності Києва зберегти перевагу в технологіях.

Чинник оперативної таємності: уроки 2023 року

Військові експерти, з якими спілкувався автор британської публікації, наводять ще одну важливу, принципову різницю з подіями трирічної давнини. У 2023 році Україна занадто широко та публічно анонсувала свої наступальні плани в медіапросторі, через що росіяни чітко розуміли напрямки ударів і встигли побудувати глибоку лінію оборони.

Натомість зараз усе бойове планування відбувається зі значно вищим рівнем суворої оперативної секретності. Світова спільнота та ворог бачать виключно те, що вже фактично відбулося на землі чи в повітрі.

📢 «Не очікуйте, що українці заздалегідь оголосять про свій наступний крок», — резюмує автор статті, натякаючи на підготовку нових сюрпризів для окупантів.

Практичним підтвердженням цієї стратегії стали нічні події в Азово-Чорноморському басейні. Нагадаємо, на території окупованого Криму в ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, було чутно серію потужних вибухів та хаотичну стрілянину, які виникли одразу після оголошення повітряної тривоги. За попередніми верифікованими даними розвідки, успішного удару зазнала велика нафтобаза, яка забезпечувала паливом Чорноморський флот рф.

Окрім того, офіційні джерела повідомили, що у районі стратегічного населеного пункту Чонгар безпілотні комплекси Сил спеціальних операцій (ССО) України філігранно уразили автомобільний міст, який безпосередньо з’єднує Херсонську область із Кримом. Це значно ускладнило перекидання важкого озброєння та підтвердило тезу британських аналітиків про початок повної транспортної блокади півострова.

👉 Також нагадаємо, що на росії заявили, що «можуть завершити війну проти України до кінця доби». Але, для цього шостий президент України В.О. Зеленський повинен віддати офіційний наказ ЗСУ залишити регіони, які в москві незаконно називають «російськими»