Федоров повідомив що з «єБалами» по окупантах за травень

У травні поточного року кількість ударів Сил оборони по об’єктах та техніці ворога на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) зросла рівно вдвічі. Про це офіційно повідомив міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 5 червня, детально розповідаючи про верифіковані результати роботи цифрової системи «єБалів» за травень.

За його словами, нарощування далекобійних спроможностей дозволяє масово нищити резерви окупантів ще до їхнього виходу на безпосередні рубежі штурму.

📢 «За місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео», – наголосив очільник оборонного відомства.

Руйнування логістики та рекорди полювання на «шахеди»

Наразі українська армія активно масштабує точкові та групові удари по ворожих цілях у широкому діапазоні на відстані від 20 до 150 кілометрів від фронту. Окрім подвоєння кількості успішних уражень на дистанціях понад 50 кілометрів, українські підрозділи продемонстрували рекордні за весь час війни показники зі знищення автомобільної, спеціальної та мототехніки супротивника.

Михайло Федоров окреслив головну стратегічну мету цієї далекобійної кампанії:

📢 «Б’ємо по тому, що забезпечує російський наступ. Знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед», – заявив міністр оборони.

Паралельно глава Міноборони розповів, що у травні Сили оборони збили абсолютну рекордну кількість ударних безпілотників типу «Shahed». Попри те, що російські агресори запустили по території України понад 10 тисяч ударних дронів (що на 25% більше, ніж було зафіксовано у квітні), загальна кількість успішних збиттів та перехоплень зросла одразу на 50%. Надважливу роль у досягненні цього результату відіграють новітні українські дрони-перехоплювачі, які суттєво здешевлюють процес протиповітряної оборони.

Роботизація переднього краю та супутники у смартфонах

Поряд із повітряною війною Міністерство оборони звітує про стрімке витіснення людини машинами безпосередньо на лінії вогню, де ризики для життя є найвищими.

За звітний місяць українські військовослужбовці успішно виконали понад 14 000 складних логістичних, інженерних та евакуаційних місій виключно за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК). Це становить у середньому 455 бойових та забезпечувальних місій щодня, під час яких найнебезпечнішу та ризиковану роботу замість особового складу виконували роботизовані платформи.

Нагадаємо, загальні показники українського захисту неба демонструють стійке зростання. У травні ППО збільшила ефективність перехоплення як безпілотників, так і крилатих чи балістичних ракет, попри зростання інтенсивності ворожих повітряних атак.

Важливим технологічним фактором успіху далекобійної артилерії та дронів стала нова інтеграційна система розвідки. За інформацією закордонних профільних ЗМІ, Україна почала активно використовувати інноваційну систему передачі комерційних супутникових даних. Цей програмний комплекс дозволяє доставляти свіжі, високоточні розвідувальні знімки місцевості безпосередньо на телефони та планшети командирів низових ланок на передовій. Це скорочує час від виявлення до знищення ворожої техніки до кількох хвилин.

👉 Також було повідомлено, що Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який найближчим часом надійно прикриватиме від ударів по Україні.