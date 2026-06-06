ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Федоров повідомив що з «єБалами» по окупантах за травень

Денис Молотов
Денис Молотов
Федоров повідомив що з «єБалами» по окупантах за травень
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров.

У травні поточного року кількість ударів Сил оборони по об’єктах та техніці ворога на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) зросла рівно вдвічі. Про це офіційно повідомив міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 5 червня, детально розповідаючи про верифіковані результати роботи цифрової системи «єБалів» за травень.

За його словами, нарощування далекобійних спроможностей дозволяє масово нищити резерви окупантів ще до їхнього виходу на безпосередні рубежі штурму.

📢 «За місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео», – наголосив очільник оборонного відомства.

Руйнування логістики та рекорди полювання на «шахеди»

Наразі українська армія активно масштабує точкові та групові удари по ворожих цілях у широкому діапазоні на відстані від 20 до 150 кілометрів від фронту. Окрім подвоєння кількості успішних уражень на дистанціях понад 50 кілометрів, українські підрозділи продемонстрували рекордні за весь час війни показники зі знищення автомобільної, спеціальної та мототехніки супротивника.

Михайло Федоров окреслив головну стратегічну мету цієї далекобійної кампанії:

📢 «Б’ємо по тому, що забезпечує російський наступ. Знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед», – заявив міністр оборони.

Паралельно глава Міноборони розповів, що у травні Сили оборони збили абсолютну рекордну кількість ударних безпілотників типу «Shahed». Попри те, що російські агресори запустили по території України понад 10 тисяч ударних дронів (що на 25% більше, ніж було зафіксовано у квітні), загальна кількість успішних збиттів та перехоплень зросла одразу на 50%. Надважливу роль у досягненні цього результату відіграють новітні українські дрони-перехоплювачі, які суттєво здешевлюють процес протиповітряної оборони.

Роботизація переднього краю та супутники у смартфонах

Поряд із повітряною війною Міністерство оборони звітує про стрімке витіснення людини машинами безпосередньо на лінії вогню, де ризики для життя є найвищими.

За звітний місяць українські військовослужбовці успішно виконали понад 14 000 складних логістичних, інженерних та евакуаційних місій виключно за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК). Це становить у середньому 455 бойових та забезпечувальних місій щодня, під час яких найнебезпечнішу та ризиковану роботу замість особового складу виконували роботизовані платформи.

Нагадаємо, загальні показники українського захисту неба демонструють стійке зростання. У травні ППО збільшила ефективність перехоплення як безпілотників, так і крилатих чи балістичних ракет, попри зростання інтенсивності ворожих повітряних атак.

Важливим технологічним фактором успіху далекобійної артилерії та дронів стала нова інтеграційна система розвідки. За інформацією закордонних профільних ЗМІ, Україна почала активно використовувати інноваційну систему передачі комерційних супутникових даних. Цей програмний комплекс дозволяє доставляти свіжі, високоточні розвідувальні знімки місцевості безпосередньо на телефони та планшети командирів низових ланок на передовій. Це скорочує час від виявлення до знищення ворожої техніки до кількох хвилин.

👉 Також було повідомлено, що Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який найближчим часом надійно прикриватиме від ударів по Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У ЄС обговорюють нові рішення щодо українських чоловіків

ВАЖЛИВО

рф атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, є знеструмлення

ВАЖЛИВО

Фінляндія конфіскувала мільйони євро російських активів для Нафтогазу

ПОЛІТИКА

Анонсовано формування четвертого ешелону ППО в Україні

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 273 боєзіткнення, найінтенсивніше ворог тисне на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Понад 200 боїв та тисячі дронів: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті 30 травня

ВІЙНА

Свириденко прибула з офіційним візитом до Литви та Латвії

ВЛАДА

Масована атака на Дніпро: велика кількість жертв, руйнування

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронів: ППО ліквідувала 189 ворожих БпЛА

ВАЖЛИВО

У Києві відкрили Луганський обласний центр комплексної реабілітації

ЛУГАНЩИНА

Атака на Харківщині: ворог поцілив дроном у тепловоз, поранено залізничника

ВІЙНА

Коломийчиська громада Луганщини надала фінансову підтримку ветеранам та їхнім родинам

ЛУГАНЩИНА

Окупанти здійснили вже понад 60 атак на фронті, а крім того б’ють по прикордонню – Генштаб

ВІЙНА

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників та цивільного – Зеленський

ПОДІЇ

Старт регіонального рейтингу «Гордість Луганщини 2026»

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип