рф атакувала цивільний поїзд, є значні пошкодження локомотивів

У вівторок, 14 липня 2026 року, російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі України. Безпілотник ворога влучив у локомотив вантажного поїзда, що рухався територією Дніпропетровської області. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Завдяки професійним діям екіпажу вдалося уникнути людських жертв. Поїзд був завчасно зупинений, а локомотивну бригаду оперативно евакуювали.

Наслідки атаки та стан інфраструктури

Унаслідок влучання безпілотника локомотив зазнав серйозних пошкоджень. Крім того, на перегоні було знеструмлено контактну мережу, що тимчасово обмежило рух на цій ділянці. Наразі на місці працюють відповідні служби, які проводять відновлювальні роботи та документують черговий воєнний злочин рф.

Масштаби втрат «Укрзалізниці» у 2026 році:

Пошкоджені локомотиви: з початку року ворог вивів із ладу понад 200 локомотивів.

з початку року ворог вивів із ладу понад 200 локомотивів. Людські втрати: з початку великої війни загинули 1030 працівників залізниці, ще понад 2920 отримали поранення.

з початку великої війни загинули 1030 працівників залізниці, ще понад 2920 отримали поранення. Інтенсивність атак: зафіксовано понад 4000 ударів по залізничній інфраструктурі з моменту повномасштабного вторгнення.

Зростання фінансового навантаження

Через системні удари окупантів обсяги відновлювальних робіт стрімко зростають. Це потребує дедалі більших фінансових витрат, які лягають на плечі «Укрзалізниці» та державного бюджету. Попри постійну загрозу, українські залізничники продовжують оперативно ремонтувати колії та інфраструктуру, забезпечуючи безперебійне сполучення між регіонами.

Окупаційні російська армія регулярно атакує тягові підстанції, мости, депо та рухомий склад, намагаючись порушити логістику. Кожен такий удар — це свідомий напад на об’єкт, який забезпечує життєдіяльність країни та гуманітарні перевезення.

👉 Також нагадаємо, що війська рф завдали удару за допомогою безпілотника по приміському пасажирському поїзду у Запорізькій області. Влучання зафіксовано поблизу одного з вагонів.